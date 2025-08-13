462.000 de contribuabili inactivi datorează bugetului de stat 3,5 miliarde lei

Alexandru Nazare a spus că în România azi sunt 462.000 de contribuabili inactivi care datorează bugetului de stat 3,5 miliarde de lei.

„Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii. Dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii. 3,5 miliarde de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru România astăzi. Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în activitate fără să te deranjeze nimeni”, afirmă ministrul într-o conferinţă de presă.

Acesta spune că va crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, pentru cei care sunt în această situaţie complet accidental, din diverse motive, ori vor intra într-o procedură de dizolvare-lichidare şi radiere, după caz.

„Nu putem să avem un regim atât de facil în privinţa înfiinţării companiilor cu costuri extrem de mici, de 1 leu, şi un regim atât de complicat în privinţa desfiinţărilor. Practic, nu le desfiinţăm niciodată. Am găsit inactivi şi de 15 ani. Şi inactivii care au o vechime mai mare de 3 ani, şi aceştia au datorii de 1,5 miliarde. Nu i-a deranjat nimeni cu o floare. Şi nu se mai poate face acest lucru”, mai spune Nazare.

Acesta spune că modul în care stau aceşti contribuabili inactivi nu e normal pentru toţi contribuabilii corecţi care îşi plătesc taxele la zi, care au actele în regulă: „Să ai aproape jumătate de milion de companii în inactivitate la care nu se uită mai nimeni, nu e deloc corect. Pentru că regimul trebuie să fie egal pentru toate companii”.