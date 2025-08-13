Ministrul Finanţelor anunţă schimbarea modului de taxare a multinaţionalelor: Să fim pregătiţi pentru recesiune

Ministrul Finanţelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadul componentei fiscale a pachetului 2.

„Principala chestiune pe care vreau să o sublinez aici este că vom schimba paradigma în privinţa modului în care tratăm companiile multinaţionale”, a spus Nazare, care a precizat că nu a găsit foarte multe urme de acţiune în ANAF în privinţa supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaţionalelor.

„Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaţionale care, în fapt, îi opreşte, îi previne creşterea economică, previne investiţiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaţionala respectivă îşi exportă profituri. (…) Am creat o nouă formulă de taxare inspirată din base erosion tax, din taxa pe care e folosită în Statele Unite. (…) În fapt, ce facem? Permitem nişte cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%. Tot ce depăşeşte acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne aşteptăm la un efect şi în creşterea impozitului pe profit şi ne aşteptăm la o evidenţă mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaţionalelor”, a spus ministrul.

El a precizat că acest impozit va fi construit pentru anul 2026, având ca bază anul 2024.

„Propunerea noastră este ca noua taxă pe afiliaţi, pe care o propunem astăzi, să înlocuiască impozitul pe cifra de afaceri care funcţionează în acest moment la companiile de peste 50 de milioane de euro. De ce vrem să înlocuiască? Pentru că vrem investiţii, pentru că avem o creştere economică în decelerare, pentru că avem investiţii străine care scad la primele 5 luni ale anului cu 30%, şi pentru că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune, având datele economice la zi de astăzi, care ne indică acest lucru, că trebuie să fim pregătiţi în orice moment pentru o recesiune şi trebuie să anticipăm acest lucru”, a mai spus Nazare.

El spune că la adoptarea IMCA România se aştepta la 5-7 miliarde încasări, dar că are 1,2 miliarde încasări: „este clar că această taxă nu şi-a atins efectele şi nici măcar nu a targetat zona de cheltuieli a multinacionalelor, care era cu adevărat sensibilă, ci a targetat practic toată activitatea lor economică”.