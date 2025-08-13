Bonus de 40% la salariu pentru noii angajați ai Curții de Conturi, în timp ce Guvernul taie cheltuieli. Nazare se declară surprins

Întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă. cum se potriveşte această măsură în pachetul de reduceri, ministrul a spus: „Nu se potriveşte. Eu, personal, nu ştiam de această măsură. Voi verifica. Dar, deloc nu se potriveşte”.

Măsura a fost adoptată prin hotărârea plenului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial luni. Actul normativ prevede, printre altele, că personalul nou-încadrat în cadrul instituţiei, cu excepţia Autorităţii de Audit, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 40% până la prima evaluare a performanţelor profesionale.

În anul 2025, această majorare se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie, cu excepţia unor prevederi care intră în vigoare din august.

Declaraţia ministrului vine în contextul în care Guvernul anunţă măsurile din pachetul 2 de reformă fiscală, în încercarea de a reduce deficitul bugetar şi a menţine stabilitatea fiscală.