Curtea de Conturi și-a redus sporurile, deși o hotărâre publicată în Monitorul Oficial se referă la majorarea salariilor personalului care se ocupă de fonduri europene

Personalul Curții de Conturi primește salarii mai mici, nu majorate, începând cu drepturile din luna august, față de luna precedentă, conform deciziei oficiale a plenului.

Este vorba de Hotărârea nr. 855 pentru modificarea Hotărârii plenului Curții de Conturi nr. 330/2024 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Curții de Conturi, cu excepția personalului din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată marți în Monitorul Oficial nr.754.

La art. 3 al hotărârii se stipulează că personalul încadrat în una dintre structuri cu competențe în gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României și structuri-suport pentru structurile cu competențe în gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României beneficiază de majorarea salariului de bază cu 40%, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale.

În plus, la art. 4., prevede că salariul de bază pentru personalul nou-încadrat în cadrul Curții de Conturi, cu excepția categoriei anterioare, se majorează cu 30%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Totuși, această hotărâre modifică decizia similară din anul anterior, care prevedea un procent mai mare al avansului salarial.

Oficiali ai Curții de Conturi au confirmat, la solicitarea Mediafax, ca hotărârea vizează de fapt o scădere a sporurilor, nicidecum o creștere. Astfel, sporurile scad de la 50% la 40%, respectiv de la 35% la 30% pentru cei nou angajați.

Mai exact, Hotărârea nr. 330 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Curții de Conturi, cu excepția personalului din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial nr. 378 din 23 aprilie 2024

Hotărârea modificată prin cea publicată marți, 12 august, stabilea o majorare a salariului de bază cu 50%, până la prima evaluare a activității/performanțelor profesionale individuale, în primul caz, și de 35%, în cazul nou veniților.

Hotărârea Plenului Curții de Conturi pune în aplicare prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care procentul de majorare salarială conform art 17 din Legea 153, scade de la maximum 50% la maximum 40%.

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) – (21) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în transparență de MIPE pe 5 august, prevede că, având în vedere prevederile art. XV din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) – (21) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 30 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, la articolul 7, alineatul (1):„Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 5 lit. b) se majorează salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare cu 40% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.”