Cseke Attila: Ședințele coaliției trebuie reluate rapid pentru decizii importante

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că este necesară reluarea cât mai rapidă a ședințelor coaliției de guvernare, deoarece există decizii ce trebuie adoptate pentru binele țării, nu pentru un partid anume.

Ministrul, care a fost invitat luni seară la Antena 3, a fost întrebat despre tensiunile apărute între partidele din coaliție. Cseke Attila a declarat că actuala formulă de guvernare trebuie să continue.

El a spus că apar discuții în mod inevitabil, fiindcă fiecare formațiune are propriul program politic.

„Este obligatoriu să mergem mai departe, acum sigur că vorbesc din partea UDMR, nu pot vorbi din partea celorlalţi. Într-o coaliţie cu patru formaţiuni şi grupul minorităţilor naţionale întotdeauna apar discuţii. Şi de aici încolo vor fi. Nu cred că undeva în lume există o coaliţie în care patru partide se înţeleg în toate. Nu se poate acest lucru. Pur şi simplu programul lor electoral diferă, programul partidelor diferă”, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că este nevoie de discuții între partidele de la guvernare, astfel încât întâlnirile coaliției să fie reluate cât mai curând.

„Trebuie discutat, sper că aceste şedinţe ale coaliţiei se vor ţine cât mai repede, pentru că deciziile trebuie luate. Şi se iau pentru ţară, nu pentru un partid. Este un context şi un an foarte greu şi o perioadă grea în care trebuie să luăm decizii în comun”, a declarat Cseke Attila.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, ministrul UDMR a spus că speră că acest lucru „nu se va întâmpla”.

„Asta ne-ar mai lipsi acum, în contextul în care suntem cu acest deficit pe care trebuie să îl gestionăm. Nu vorbim de o săptămână sau de o lună, noi avem o perioadă foarte grea în faţă, probabil anul acesta şi mare parte din anul următor. Nu rezolvăm cu pachetul doi toate problemele României, adică o să punem punct la privilegii şi vom avea bani la bugetul de stat. Ne-am angajat, ca ţară, să reducem deficitul în fiecare an pentru următorii şase-şapte ani. Eu sper ca în partea a doua a anului viitor măsurile să nu mai fie atât de contondente şi atât de dure, să se ia şi măsuri care vin în sprijinul tuturor, inclusiv pe partea de investiţii”, a adăugat ministrul Dezvoltării.