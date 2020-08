Parada nautică organizată de susţinătorii lui Trump pentru a doborî un record mondial s-a soldat cu scufundarea unei ambarcaţiuni

Peste 1600 de oameni s-au înscris şi au plătit pentru a participa la parada nautică organizată în sprijinul campaniei electorale susţinute de preşedintele Donald Trump. Susţinătorii preşedintelui au încercat să doboare un record nautic mondial deţinut de Malaezia încă din 2014, pentru cele mai multe ambarcaţiuni uşoare lansate la apă.

Recordul anterior a fost de 1180 de ambarcaţiuni, dar se estimează că suporterii lui Trump au adunat aproximativ 2000 de vase. Paradele nautice au devenit populare în ultimele luni în rândul suporterilor preşedintelui Trump pentru că aceştia se pot întâlni într-un cadru care respectă distanţarea socială pe fondul pandemiei de coronavirus.

Un grup de bărci poate fi observat cum crează valuri suficient de mari încât răstoarnă o ambarcaţiune cu oameni la bord. Barca s-a scufundat, iar oamenii au fost nevoiţi să înnoate pentru a rămâne la suprafaţă până când participanţii la miting s-au oferit să-i salveze din apele agitate ale râului Willamette din Portland, Oregon.

Trump boat parade overtakes the Willamette River in Portland, OR and sinks nearby families boat 🤬 pic.twitter.com/RMZbHHFuFW