Parlamentarii amână legi vitale pentru societate, dar aprobă pe repede înainte regulile pentru alegerile locale

Nu ştii unde-ţi duci copilul la şcoală, din toamnă, nu ştii ce măsuri de sprijin financiar vei primi sau dacă afacerea ta va mai sta în picioare. Aleşii doar analizează, dar nu fac nimic concret. Când a fost vorba de alegeri, nu au stat prea mult pe gânduri. Legea privind carantinarea şi izolarea e tergiversată prin comisii, dar cea care stabileşte organizarea alegerilor locale...zis şi adoptat.



Ioana Macoveiciuc e mamă a doi copii, despre care scrie pe blogul ei de parenting, Prinţesa Urbană. Spune că ştie că nu cetăţenii sunt prioritatea politicienilor. Tocmai pentru că nu are încredere în sistemul educaţional de stat, copiii ei sunt înscrişi în mediul privat, dar şi acolo e nevoie de deciziile statului, care lipsesc.



„Aşteptările mele sunt mici spre zero la tot ce înseamnă guvernare. Cred că părinţii sunt, deja, mai siguri pe ei, au aflat lucruri despre ei, în perioada asta, respectiv că se pot descurca, că e nevoie să îşi găsească singuri soluţiile. Nici măcar oamenii care, iată, cumva, de bine de rău, au găsit soluţii la alte probleme, în mediul privat, în situaţia asta, n-au un răspuns. Toată lumea aşteaptă, nimeni nu ştie”, a spus Ioana Macoveiciuc.



Analistul politic Cristian Pîrvulescu susţine că legea alegerilor locale votată în Parlament are doi câştigători: PSD şi celelalte partide. Toate sunt net avantajate de amendamentul care le dă voie să se folosească şi la alegerile locale de subvenţiile de la stat. PSD are de câştigat şi din faptul că alegerile se vor organiza într-o singură zi.

„Alegeri într-o singură zi inseamnă, de fapt, o prezenţă redusă care va favoriza PSD, ce are toate şansele să se reabiliteze şi să privească mai puţin îngrijorat alegerile parlamentare care nu ştim când vor avea loc... în decembrie, mă rog, anul viitor. E posibil orice”, a declarat acesta.

Valoarea totală a subvenţiilor primite de partidele politice în 2019 a fost de 252,4 milioane de lei.