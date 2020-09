Sigur ai văzut controversata poză în care premierul Orban şi colegii săi beau şi fumează într-un spaţiu închis, în plină stare de alertă. Îţi reaminesc că masca este încă obligatorie, iar fumatul în spaţii închise este interzis.

Premierul s-a justificat spunând că se întâmpla de ziua lui, iar ”a greşi e omeneşte”. Este, dar totodată comportamentul unui lider are efecte asupra întregii societăţi şi determină cultura în care trăim, spun experţii în leadership.

„Cu siguranţă putem să empatizăm cu premierul şi cu cabinetul lui, putem să îi înţelegem, putem să spunem că ce au făcut este uman pentru că tuturor ne-a fost greu în momentele de izolare, dar în acelaşi timp nu putem să iertăm. Eu cred că e un moment foarte bun pentru asumare, pentru că am văzut plagiatori, am văzut hoţi, am văzut tot felul de oameni care ne conduceau şi au scăpat cumva fără consecinţe. Cred că în acest moment putem să spunem: ai greşit, e timpul să plăteşti şi în acelaşi timp s-ar putea ca pe viitor să primeşti încredere încă o dată de la alegători tocmai pentru că eşti pregătit să îţi asumi greşelile”, spune Magor Csibi, expert în leadership.