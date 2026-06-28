Petrișor Peiu: AUR își dorește alegeri anticipate / „Până în 2028 nu se poate construi o majoritate stabilă”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea își dorește organizarea de alegeri anticipate, susținând că actuala configurație politică nu poate asigura o majoritate stabilă până la următorul scrutin parlamentar din 2028.

Invitat la Digi24, Peiu a afirmat că dificultățile întâmpinate în formarea actualului guvern demonstrează fragilitatea actualei majorități parlamentare.

„Ne dorim să avem alegeri anticipate. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă. Se vede cât de greu se naște un guvern”, a declarat senatorul AUR.

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări cu PSD, liderul AUR a respins existența unei înțelegeri între cele două formațiuni.

„Nu avem o relație. Nu există niciun proiect de lege important la care PSD să fi votat împreună cu noi”, a spus Peiu, adăugând că are relații instituționale normale atât cu reprezentanți ai PSD, cât și ai PNL.

AUR se vede la guvernare după 2028

Petrișor Peiu s-a declarat convins că AUR va ajunge la guvernare după alegerile din 2028.

„Într-o proporție de peste 90%, da. Vom fi principalul partid de la guvernare”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă AUR va desemna și premierul, senatorul a răspuns afirmativ, precizând însă că decizia privind persoana care va ocupa această funcție va aparține conducerii partidului.

În opinia sa, președintele AUR, George Simion, este primul îndreptățit să aspire la funcțiile executive de vârf, însă nu a exclus alte variante.

Critici la adresa politicilor europene

În plan economic, Petrișor Peiu a declarat că AUR susține reducerea taxelor, simplificarea legislației și dereglementarea economiei.

Totodată, el a afirmat că partidul nu contestă apartenența României la Uniunea Europeană, dar critică unele politici promovate de Comisia Europeană, în special Pactul Verde European (Green Deal) și modul în care este aplicată Politica Agricolă Comună.

„Apartenența noastră la Uniunea Europeană a făcut mai mult bine. Nu putem pune în balanță. Diferența este de aproximativ 70 de miliarde de euro”, a spus Peiu.

El a susținut însă că o mare parte dintre problemele apărute în relația cu Bruxelles-ul sunt rezultatul modului în care guvernele României au gestionat dosarele europene.

Suspendarea președintelui rămâne „pe masă”

Întrebat despre posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, senatorul AUR a declarat că această variantă nu este exclusă.

„Procedura suspendării este oricând pe masă”, a afirmat Peiu, acuzându-l pe șeful statului că are o atitudine ostilă față de AUR și un comportament pe care l-a descris drept „autoritar spre autocratic”.

El a recunoscut însă că inițierea unei astfel de proceduri ar necesita sprijinul altor partide parlamentare.

„Strategia PSD și a președintelui a fost copilărească”

În cadrul interviului, Petrișor Peiu a criticat și tentativa de constituire a unei majorități parlamentare în jurul noului guvern, calificând strategia PSD și a președintelui drept „copilărească”.

Potrivit senatorului AUR, este nerealist să încerci să construiești o majoritate prin negocieri individuale cu parlamentari, susținând că o astfel de abordare presupune riscuri politice și juridice.