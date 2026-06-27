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PNL: Puciștii continuă ofensiva împotriva propriului partid

Puciștii continuă ofensiva împotriva propriului partid, prin noi acțiuni la Tribunalul București, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România, susțin reprezentanții PNL într-un comunicat de presă.
PNL: Puciștii continuă ofensiva împotriva propriului partid
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 14:09, Politic
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Partidul Național Liberal își exprimă îngrijorarea față de modul în care s-a desfășurat procedura în dosarul soluționat de Tribunalul Ilfov, în urma acțiunii introduse de foști membri ai conducerii partidului. Liberalii acuză că nu au primit încă acces la dosar.

„Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, se arată în comunicat.

Liberalii susțin că „aceiași puciști din PNL” continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal.

Liberalii transmit că, după ce au pierdut prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă.

„Partidul rămâne unit”

PNL arată că fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres.

„Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voința exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forță politică de centru-dreapta din România”, arată PNL.

PNL susține că își va apăra toate drepturile prin mijloacele legale și că partidul rămâne unit în jurul deciziilor adoptate democratic de Congres.

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