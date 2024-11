PNL s-a retras de la audierea Roxanei Mînzatu în Parlament

Fenechiu a explicat că în momentul când s-a pus problema desemnerii Comisarului European, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, l-a rugat pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, să aibă loc discuţii în interiorul coaliţiei şi persoana desemnată să fie agreată în cele două partide.

„Domnul Ciolacu s-a prevalat de faptul că domnia sa este prim-ministru şi el este cel care face nominalizarea şi a desemnat-o pe doamna Mînzatu. Retragerea noastră nu are nicio legătură cu persoana doamnei Mînzatu. Are legătură cu procedura utilizată, noi fim de părere că această audiere ar trebui să aibă loc înaintea comunicării la Bruxelles a persoanei desemnate. Deci nu are legătură cu persoana, are legătură cu procedura şi credem că este un act firesc, un act corect, care trebuie să genereze pentru viitor, să zic aşa, o bună practică. Faci audierea înainte să numeşti persoana. Pentru că, altminteri, generezi următoarea situaţie: Dacă astăzi, de exemplu, noi n-am fi mulţumiţi de prestaţia doamnei Mînzatu, ce ar trebui să facem? Să solicităm retragerea domniei sale? Pierderea de către România unei poziţii pe care o ocupă?”, afirmă Daniel Fenechiu.

Acesta reiterează că sunt nişte lucruri care ţin pur şi simplu de procedură şi care nu au nicio legătură cu persoana Roxanei Mînzatu.

„Dar nu vrem să participăm la o formalitate care are loc pentru a valida o procedură care, în opinia noastră, a fost greşită şi în care partidul aliat, partidul aflat la guvernare împreună cu PSD-ul, nu a fost consultat. De vreme ce au desemnat-o din proprie iniţiativă şi au considerat că este persoana aptă, necesară, competentă, să-şi o asume şi să nu ne ceare şi nouă părerea”, mai spune senatorul liberal.

Roxana Mînzatu, propunerea României pentru funcţia de comisar european, este audiată marţi în Parlament. Audierea se va face după ce reprezentanţii Cancelariei prim-ministrului au informat în mod oficial Parlamentul României despre nominalizarea Roxanei Mînzatu.