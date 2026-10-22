Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu ambasadorul SUA. Ce au discutat despre securitate și investiții

Premierul a afirmat că relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală pentru Guvern și pentru el personal, subliniind că parteneriatul dintre cele două țări se bazează pe încredere, valori și interese comune.

„Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA despre securitatea României

Potrivit premierului, una dintre temele importante ale întâlnirii a fost securitatea României și rolul prezenței militare americane. Niculescu a mulțumit pentru această prezență și a afirmat că România își dorește consolidarea ei.

Cei doi oficiali au abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române.

Premierul l-a felicitat pe ambasadorul Darryl Nirenberg pentru implicarea în dezvoltarea relațiilor româno-americane și pentru colaborarea cu autoritățile române.

România vrea mai multe investiții americane

Dimensiunea economică a parteneriatului româno-american a ocupat, de asemenea, un loc important în discuții. Premierul a declarat că România și Statele Unite trebuie să intensifice eforturile pentru atragerea investițiilor americane.

Potrivit acestuia, investițiile ar putea contribui la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au convenit să se întâlnească periodic pentru a evalua progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare.

Niculescu a reiterat că relația dintre România și Statele Unite depășește cadrul parteneriatului strategic, fiind și o relație de prietenie construită în jurul unor obiective comune.