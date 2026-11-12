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Ce viitor au trupele americane în România? Subiectul, discutat de ambasadorul SUA cu 100 de tineri lideri români

Viitorul prezenței militare americane în România, securitatea Mării Negre și relațiile dintre București și Washington au fost printre temele discutate de ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, cu aproximativ 100 de tineri lideri români.
Ce viitor au trupele americane în România? Subiectul, discutat de ambasadorul SUA cu 100 de tineri lideri români
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sursa foto: Centrul AGORA pentru Democrație
Maria Miron
12 nov. 2026, 10:51, Știrile zilei
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Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a participat marți, 10 noiembrie, la o ediție specială AGORA Talks, organizată de Centrul AGORA pentru Democrație, la Clubul Diplomatic din București. Evenimentul a reunit participanți cu vârste între 25 și 40 de ani, din sectorul public, mediul privat, societatea civilă și mediul academic.

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Discuția, cu tema „Parteneriatul Strategic România-Statele Unite: valori comune, viitor comun”, a fost moderată de Alexandru Manda, fondatorul și președintele Centrului AGORA pentru Democrație, și Eliza Chirilă, membră a comunității AGORA Talks.

Prezența militară americană și securitatea Mării Negre, printre temele abordate

Una dintre temele întâlnirii a fost viitorul prezenței militare americane în România, în cadrul discuțiilor despre evoluția NATO și relațiile de securitate dintre cele două state.

Participanții au abordat și securitatea Mării Negre, atât din perspectiva riscurilor regionale, cât și a oportunităților economice oferite de rutele comerciale care leagă Europa de Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și perspectivele Parteneriatului Strategic România-Statele Unite, inclusiv posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale dincolo de domeniul apărării.

Un alt subiect a vizat rolul schimburilor educaționale și al relațiilor dintre cetățenii celor două țări în dezvoltarea cooperării pe termen lung.

România și SUA vor aniversa 30 de ani de Parteneriat Strategic în 2027

Evenimentul a avut loc cu aproximativ un an înaintea aniversării a trei decenii de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, anunțat în 1997, în timpul vizitei președintelui american Bill Clinton la București.

Cu această ocazie, ambasadorul Darryl Nirenberg a primit din partea Centrului AGORA pentru Democrație o fotografie realizată în 1997, în care apar fostul președinte al României, Emil Constantinescu, și fostul președinte american Bill Clinton. Fotografia a fost semnată de Emil Constantinescu.

Discuțiile au inclus și rolul generațiilor tinere în dezvoltarea relațiilor româno-americane, într-un an în care Statele Unite au aniversat 250 de ani de la Declarația de Independență.

Dialog direct între ambasadorul SUA și tinerii lideri români

În cadrul evenimentului a fost organizată și o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care participanții au avut posibilitatea să discute direct cu ambasadorul SUA despre subiectele abordate.

Întâlnirea a făcut parte din seria AGORA Talks, organizată de Centrul AGORA pentru Democrație, o organizație independentă înființată în ianuarie 2024, care desfășoară activități de analiză a politicilor publice și dialog între reprezentanți ai instituțiilor, experți și tineri profesioniști.

La edițiile anterioare ale AGORA Talks au participat, printre alții, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, precum și generalul în rezervă Daniel Petrescu, fost șef al Statului Major al Apărării în perioada 2019–2023.

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