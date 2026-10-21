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Premierul Luca Niculescu, prima întâlnire cu un ambasador, joi, de la preluarea mandatului. Seara, participă la ședința CSAT

Premierul Luca Niculescu se întâlnește joi, pentru prima dată de la preluarea mandatului, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. În aceeași zi, de la ora 18:00, va participa la ședința CSAT.
Premierul Luca Niculescu, prima întâlnire cu un ambasador, joi, de la preluarea mandatului. Seara, participă la ședința CSAT
Luca Niculescu. Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
21 oct. 2026, 19:39, Politic
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Premierul Luca Niculescu se va întâlni joi, de la ora 11:00, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, potrivit unui anunț al Biroului de presă al Guvernului. Este prima întâlnire a premierului cu un ambasador de la preluarea mandatului.

Până în prezent, în programul premierului nu este prevăzută nicio întâlnire cu ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Tot joi, de la ora 18:00, premierul Luca Niculescu va participa la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Miercuri, Luca Niculescu a participat la ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu.

Șeful Guvernului i-a mulțumit fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și i-a urat succes noului ministru, pe care l-a descris drept un diplomat de carieră cu experiență în dosarele strategice și de securitate ale României.

„Pentru mine, MAE nu este doar o instituție fundamentală a statului, ci și locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE”, a transmis Niculescu, pe Facebook.

„Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei”, a precizat acesta.

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