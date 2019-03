Premierul Viorica Dăncilă, întrevedere cu Benjamin Netanyahu | VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a avut luni o întrevedere cu omologul din Israel, Benjamin Netanyahu, acesta felicitând-o pentru discursul susţinut în deschiderea Conferinţei AIPAC de la Washington. Cei doi oficiali au discutat şi despre organizarea şedinţei comune a celor două guverne.

”Aflată la Washington, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a avut luni, 25 martie 2018, o întrevedere cu prim-ministrul statului Israel, Benjamin Netanyahu, în marja participării la Conferinţa Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Cei doi înalţi oficiali au salutat relaţiile excelente dintre cele două ţări, fapt reflectat şi de frecvenţa contactelor bilaterale la nivel înalt. În acest sens, s-a discutat şi despre organizarea, in cursul acestui an, a şedinţei comune a celor două guverne, precedată de un forum economic cu o secţiune dedicată contactelor business to business. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a transmis felicitări premierului Viorica Dăncilă pentru discursul susţinut in deschiderea Conferinţei AIPAC”, informează Guvernul într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, Viorica Dăncilă a reconfirmat interesul României pentru consolidarea şi aprofundarea relaţiilor cu statul Israel în domeniul cooperării strategice, securitate cibernetică şi energetică, medicină, cercetare şi inovare.

”De asemenea, cei doi premieri şi-au exprimat satisfacţia pentru avansarea negocierilor în vederea încheierii Parteneriatului România-Israel în domeniul noilor tehnologii, de manieră să stimuleze interesul reciproc al comunităţilor de afaceri din cele două ţări, astfel încât să fie fructificate potenţialele economice bilaterale. A fost subliniată, de asemenea, importanţa consolidării relaţiilor în domenii precum sănătate, turism şi educaţie. În continuare, au fost discutate posibilele modalităţi de cooperare dintre România şi Israel, inclusiv din perspectiva deţinerii de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Totodată, cei doi premieri, au avut un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de situaţia internaţională actuală”, se mai arată în comunicat.

