Presiuni tot mai mari pe Comisia Europeană pentru taxarea produselor moderne cu nicotină

Comisia Europeană este din ce în ce mai presată să introducă taxe pentru țigările electronice și pliculețele cu nicotină. În urmă cu o săptămână, 15 miniștri de finanțe și economie au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând acțiune în acest sens.

Scrisoarea face parte dintr-un demers mai amplu prin care se solicită adoptarea noii Directive privind impozitarea tutunului, notează Euronews.

Miniștrii au susținut că legislația actuală nu mai reflectă realitatea și au motivat cererea prin riscurile asupra sănătății publice.

România, printre țările cu taxe reduse, se opune schimbării

Propunerea de revizuire a directivei nu este agreată de toate statele membre. România, alături de Italia și Grecia, este printre țările care aplică taxe mai mici pentru aceste produse.

Guvernele acestor țări și-au exprimat scepticismul față de inițiativă. Ele susțin că o eventuală armonizare fiscală ar putea afecta veniturile interne sau ar crește consumul ilicit.

În prezent, nivelul scăzut al accizelor din aceste state face ca produsele pe bază de nicotină să fie mai accesibile decât în alte țări din blocul comunitar.

Produse ieftine, accesibile copiilor și adolescenților

Organizațiile din domeniul sănătății trag semnale de alarmă privind gravitatea situației.

Lilia Olefir, director al Parteneriatului fără fum, a explicat cât de mari sunt riscurile expunerii la nicotină în rândul minorilor.

„Vedem că, deoarece aceste produse nu sunt impozitate în mod corespunzător în UE – unele țări nu le impozitează sau abia le impun – au devenit foarte accesibile și nu doar adulților, ci și copiilor. Și acesta este motivul pentru care revizuirea directivei este urgentă acum”, a declarat Olefir.

Datele statistice sprijină această îngrijorare.

Potrivit ultimului raport ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), publicat la finalul lunii mai, consumul zilnic de nicotină în rândul adolescenților de 15-16 ani a crescut alarmant, de la 7,9% în 2019 la 14% în 2024.

Miniștrii solicită actualizarea rapidă a directivei

În martie 2025, 12 miniștri ai sănătății din Uniunea Europeană au transmis o primă scrisoare către Comisie, cerând o revizuire completă a legislației privind tutunul.

A doua scrisoare, din mai, semnată de 15 miniștri ai economiei și finanțelor, reiterează această solicitare și îi cere Ursulei von der Leyen „să ia măsurile necesare pentru a actualiza directiva”.

Comisarul european responsabil de impozitare, Wopke Hoekstra, a declarat că sunt speranțe pentru o modificare apropiată a normelor în vigoare.

„Aceste taxe sunt fundamentale deoarece duc la creșterea prețurilor, ceea ce înseamnă că produsele sunt mai puțin accesibile și mai puțin accesibile”, a declarat Olefir.

„În acest moment, oamenii pot cumpăra vape de unică folosință cu aproximativ opt euro, iar pungile cu nicotină sunt, de asemenea, destul de accesibile.”, a mai spus aceasta.

Belgia acționează pe cont propriu, alte state așteaptă

În lipsa unui cadru comun, unele țări au adoptat politici proprii.

Belgia a anunțat că va deveni, în 2025, prima țară din Uniune care interzice vânzarea de țigări electronice de unică folosință.

Frank Vandenbroucke, ministrul sănătății belgian, a transmis că nu este de acord cu impactul nociv al acestor produse: le consideră o amenințare reală, care pot atrage adolescenții spre fumat și pot crea o dependență timpurie de nicotină.