Comisia Europeană este obligată să ofere acces la mesajele text dintre Ursula von den Leyen și șeful Pfizer

Curtea Generală a Uniunii Europene, a doua instanță ca importanță în cadrul sistemului judiciar european, a anulat miercuri decizia prin care Comisia Europeană a refuzat accesul New York Times la mesajele text schimbate între șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și CEO-ul Pfizer, Albert Bourla. Mesajele se referă la achiziția vaccinurilor COVID-19, în valoare de miliarde de euro, relatează Reuters.

Solicitarea ca ele să fie prezentate public a fost făcută de New York Times, ai cărui reprezentanți susțin că mesajele din perioada 1 ianuarie 2021 – 11 mai 2022, în plină pandemie, ar putea oferi informații relevante despre acordurile privitoare la achiziția vaccinurilor, în valoare de miliarde de euro.

Comisia Europeană a respins solicitarea New York Times de a accesa mesajele text, argumentând că Ursula von der Leyen nu le-a păstrat pentru că ele nu se încadrau în categoria documentelor oficiale ale Uniunii Europene.

New York Times împotriva Comisiei Europene

Refuzul solicitării sale a determinat New York Times să deschidă un proces împotriva Comisiei Europene. Cazul a fost înregistrat la Curtea Generală a Uniunii Europene sub numărul T-36/23 – Stevi și The New York Times împotriva Comisiei, în februarie 2023.

Miercuri, Curtea Generală a Uniunii Europene a analizat cazul și a decis că respingerea Comisiei nu a fost justificată corespunzător. Instanța a subliniat că Comisia nu a explicat în mod detaliat ce căutări a efectuat pentru a găsi aceste mesaje și locurile în care au fost căutate.

În urma acestei decizii, Comisia Europeană este obligată să ofere acces cotidianului New York Times la mesajele solicitate sau să furnizeze o explicație detaliată privind motivul pentru care acestea nu pot fi accesibile. „Este o decizie importantă pentru transparența proceselor decizionale din cadrul Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile financiare mari și negocierile care implică sănătatea publică”, potrivit sursei citate.

Accesul la mesaje text care au fost șterse poate fi o problemă complexă din punct de vedere tehnic, chiar dacă există modalități prin care pot fi recuperate sau obținute informații relevante. Folosirea unui software specializat de recuperare a datelor permite accesul la mesajele șterse, atât timp cât nu au fost suprascrise de alte informații. În unele organizații, mesajele și alte forme de comunicare sunt arhivate automat pe servere sau în sisteme de backup, iar, în anumite circumstanțe, instituțiile publice au obligații legale de a păstra comunicările, inclusiv mesajele text, pentru perioade determinate, mai ales atunci când acestea sunt legate de procese decizionale importante, cum ar fi negocierea unor contracte majore.