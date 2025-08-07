Comisia Europeană oferă sprijin Franței în lupta cu incendiile de vegetație

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe platforma X că „Europa este alături de Franța, în contextul în care cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa recentă fac ravagii în Aude. Gândurile mele sunt alături de pompierii curajoși care luptă împotriva flăcărilor. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescUE pentru a sprijini eforturile de a ține incendiile sub control”.

Programul rescUE reprezintă o rezervă strategică de capacități de răspuns la dezastre care include avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor, spitale de campanie și echipamente medicale.

Incendiul, izbucnit marți în apropierea localității La Ribaute, a cuprins peste 16.000 de hectare, iar bilanțul preliminar indică un deces, 13 persoane rănite și trei dispărute.

Premierul François Bayrou a calificat situația drept „un dezastru de o amploare fără precedent”, iar peste 2.000 de pompieri sunt mobilizați pentru a ține sub control incendiul.