Polonia vrea să mute transportul de pe șosele pe calea ferată

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat un plan ambițios prin care guvernul va aloca 180 de miliarde de zloți, aproximativ 42,3 miliarde euro, în următorii șapte ani pentru modernizarea rețelei feroviare.

„Obiectivul este să reînnoim o rețea îmbătrânită, neglijată timp de trei decenii, și să atragem mai mulți pasageri, atât între marile orașe, cât și între localitățile medii”, a declarat liberalul pro-european la finalul săptămânii, potrivit Polskie Radio.

500 de milioane de pasageri în 2026

Căile ferate poloneze ar urma să transporte 500 de milioane de pasageri anul viitor, „mai mult decât întreaga populație a Uniunii Europene”, a precizat premierul, oferind drept exemplu ruta Varșovia – Gdańsk, unde numărul de pasageri a crescut cu circa un milion în ultimii doi ani.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei la șantierul celui mai lung tunel feroviar din Polonia, de 3.750 metri, construit în regiunea Małopolskie, lângă satul Męcina. Tunelul face parte dintr-un proiect de 14 miliarde de zloți pentru legătura dintre Nowy Sącz și Cracovia, menit să scurteze timpul de călătorie de la aproape 3 ore la doar una.

47 milioane de euro ajutor de stat european

„Va îmbunătăți considerabil viața a zeci de mii de oameni și va deschide noi oportunități de dezvoltare pentru regiune”, a subliniat premierul de centru-dreapta al Poloniei.

Ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, a anunțat și completarea parcului feroviar cu 107 garnituri noi care vor fi contractate în 2025. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat deja plan de ajutor de stat Poloniei în valoare de 47 milioane de euro pentru creșterea eficienței rețelei feroviare și mutarea transportului de pe șosele pe calea ferată.