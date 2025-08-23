Premierul Ilie Bolojan, vizită la Chișinău: întâlniri cu premierul Republicii Moldova și cu președinta Maia Sandu

UPDATE Bolojan, întrevedere cu Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit reprezentanților Guvernului român, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii directe cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, a transmis sursa menționată.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova.

La final Guvernul României „și-a reafirmat angajamentul de a lucra împreună cu autoritățile de la Chișinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare și integrare europeană”.

UPDATE Bolojan explică omologului moldovean ce înseamnă integrarea în UE

Premierul României, Ilie Bolojan, i-a explicat, sâmbătă, omologului moldovean, în termeni economici, ce înseamnă integrarea în Uniunea Europeană.

„Știm ce înseamnă integrarea europeană, pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură și în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simțit în viața de zi de zi a românilor”, spune Bolojan.

Acesta a mai spus că atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, produsul intern brut era de circa 45% din media Uniunii Europene. Astăzi, la aproape două decenii de la aderare, produsul intern brut a României se apropie de 80% din media Uniunii Europene.

UPDATE Dorin Recean, despre relația România-Moldova: Luăm din România peste 50% din energie electrică

Relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oameni de pe ambele maluri ale Prutului, „pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră”, a spus, sâmbătă, premierul Republicii Moldova, care a amintit și strânsa relație economică, prin ajutorul primit.

Premierul Republicii Moldova a amintit despre ajutorul pe care țara sa îl primește de la România.

„Vă mulțumim pentru că ne ajutați în procesul nostru de a deveni independenți energetic. Luăm din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconecțiune vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”, a mai spus premierul moldovean Recean.

UPDATE 11:00 Declarații comune de presă

Premierul Ilie Bolojan și omologul său moldovean, Dorin Recean, au susținut o declarație comună de presă după întrevedere.

Premierul Dorin Recean a subliniat că actualele relații dintre București și Chișinău „s-au ridicat la cel mai frățesc nivel”.

„Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teatrele și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de ambele maluri ale Prutului. (…) Luăm din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”, a spus Recean.

„Avem obligația să reducem timpii de așteptare în punctele de frontieră și astăzi am avut o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile și vom grăbi implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei și este foarte important să valorificăm punctele Lipca în Rădăuți-Prut și Leușeni-Albița în acest sens”, a afirmat premierul Republicii Moldova.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a subliniat că „România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei, asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experiența dobândită în anii de apartenență la Uniunea Europeană și prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală și transfrontaliere europeană. (…) România respectă suveranitatea și independența Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetățean moldovean care își dorește să trăiască într-un stat, prosper și liber”.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Premierul Ilie Bolojan se află astăzi în vizită de lucru la Chișinău, unde se va întâlni cu omologul său moldovean, Dorin Recean, dar și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit programului publicat pe site-ul Guvernului, premierul Bolojan va fi întâmpinat de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în jurul orei 10:15. La 10:25, Bolojan va avea discuții cu premierul moldovean, urmând ca la 10:45 să aibă loc o conferință comună de presă.

Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

O oră mai târziu, la 11:45, premierul Bolojan va participa la Festivalul Tezaur Național 2025, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, eveniment care se desfășoară în satul Horești, raionul Ialoveni.

La ora 13:15, Ilie Bolojan se va întâlni cu cetățenii din regiune, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, la Casa de Cultură din satul Bardar, raionul Ialoveni.

La ora 16:00, premierul României se va întâlni și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.