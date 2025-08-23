Bolojan explică omologului moldovean ce înseamnă integrarea în UE: România a primit 100 de miliarde de euro și a contribuit cu 32 de miliarde de euro

„Știm ce înseamnă integrarea europeană, pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene și am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură și în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simțit în viața de zi de zi a românilor”, spune Bolojan.

Acesta a mai spus că atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, produsul intern brut era de circa 45% din media Uniunii Europene. Astăzi, la aproape două decenii de la aderare, produsul intern brut a României se apropie de 80% din media Uniunii Europene.

„Aceasta este o dovadă clară că solidaritatea europeană schimbă în bine comunități locale, regiuni și țări întregi, iar această schimbare poate avea loc și aici, în raioanele și localitățile din Moldova, de la Chișinău la Cahul, de la Briceni la Bălți și de la Șoldănești la Ungheni și la Comorata. Republica Moldova este astăzi un exemplu de curaj pentru ca a rezistat presiunilor, șantajul energetic și propagandei însușită de agresiunea hibridă”, a mai spus Bolojan.

Bolojan: Guvernul de la Chișinău a luat decizii „dificile, dar corecte”

El a subliniat că în momentele grele pe care le-a traversat, guvernul de la Chișinău a luat decizii „dificile, dar corecte”.

„Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean au arătat hotărâre, au păstrat suveranitatea și independența statului și au câștigat respectul propriilor cetățenii și al partenerilor europene. Nu este un drum ușor, Republica Moldova a trebuit să facă față celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers cu fruntea sus. Republica Moldova a reușit de asemenea să-și securizeze prin referendum în parcursul european un angajament pe termen lung pentru viitoarele generații. Domnule prim-ministru, există o legătură deosebită și unică între statele noastre. Noi, în această parte de lume, suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității. Astfel, firme moldovenești sunt prezente în România și firme românești investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună și proiecte importante de dezvoltare”, a mai spus Bolojan.