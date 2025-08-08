Negrescu: Importanţa proximităţii faţă de războiul din Ucraina în planul ReArm, confirmată

Victor Negrescu arată vineri, într-o postare pe Facebook, că a primit răspunsul oficial al preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la propunerile sale referitoare la Planul „ReArm Europe” şi instrumentul de finanţare SAFE – iniţiative menite să consolideze capacitatea de apărare a Europei.

„Preşedinta Comisiei a confirmat importanţa stabilirii unor criterii clare pentru prioritizarea finanţărilor, incluzând solicitarea mea privind proximitatea faţă de războiul din Ucraina, eforturile deja făcute de statele membre şi presiunea generată de ameninţările hibride şi interferenţele externe”, susţine europarlamentarul român.

El susţine că mesajul este clar: unitatea, solidaritatea şi viteza de acţiune sunt cheia în faţa provocărilor de securitate actuale.

„Voi continua să colaborez cu instituţiile europene pentru ca aceste iniţiative să fie implementate cu succes, în beneficiul tuturor europenilor şi al României”, adaugă Negrescu.