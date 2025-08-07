UE sprijină negocierile pentru un acord de pace al Rusiei cu Ucraina

Ursula von der Leyen a avut o discuție telefonică miercuri cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Temele discutate au fost umătorii pași spre o pace longevivă cu Rusia, aderarea Ucrainei la UE, dar și reconstrucția țării.

„Am discutat despre următoarele etape în vederea încheierii unui acord de pace negociat și a aderării viitoare a Ucrainei la Uniunea Europeană, precum și despre reconstrucția acesteia”, se arată în anunțul oficial publicat de Ursula Von der Leyen joi după-amiază pe X.

Președinta Comisiei Europene a reiterat sprijinul UE acordat Ucrainei, dar și faptul că va contribui la un armistițiu durabil între cele două țări.

„Poziția Europei este clară. Sprijinim pe deplin Ucraina. Vom continua să jucăm un rol activ pentru a garanta o pace justă și durabilă”, a precizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.