Războiul din Ucraina, ziua 1.261. NATO va începe livrările de arme americane către Ucraina în următoarele săptămâni / Trump vrea să-l viziteze Putin

Rubio sugerează că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru o întâlnire cu Trump

Secretarul de Stat Marco Rubio a sugerat miercuri că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru o întâlnire cu președintele Trump, în timp ce războiul dintre cele două țări continuă.

„Cred că ceea ce avem acum este o mai bună înțelegere a condițiilor în care Rusia ar fi pregătită să pună capăt războiului”, a declarat Rubio în cadrul unei emisiuni a postului Fox Business. „Acum trebuie să comparăm asta cu ceea ce sunt dispuși să accepte ucrainenii și aliații noștri europeni – dar în primul rând ucrainenii, desigur – și să vedem cât de mult putem apropia aceste două poziții. Cum putem aduce aceste două poziții mai aproape una de cealaltă?”

„Dacă putem apropia suficient ceea ce sunt dispuși să accepte ucrainenii și ceea ce sunt dispuși să accepte rușii, atunci cred că există oportunitatea ca președintele să organizeze o întâlnire care să-i includă atât pe Putin, cât și pe Zelenski, pentru a încerca să încheie acest conflict”, a adăugat el. „Așadar, trebuie să reducem diferențele în această privință”.

Trump ia în considerare în prezent o întâlnire, în săptămânile următoare, cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui efort de a pune capăt războiului dintre cele două țări.

Președintele a menționat ideea unei întâlniri cu cei doi lideri într-o convorbire telefonică de miercuri cu liderii europeni, a confirmat o sursă pentru publicația The Hill.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, de asemenea, că Rusia și-a exprimat interesul pentru o întâlnire cu Trump.

Zelenski spune că Rusia pare „mai înclinată” spre încetarea focului după întâlnirea Putin-Witkoff: „Presiunea dă roade”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat optimismul prudent cu privire la progresul negocierilor de pace, citând semne ale unei posibile schimbări în poziția Rusiei față de războiul din Ucraina, după discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

„Rusia pare acum mai înclinată spre un armistițiu – presiunea dă roade”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

„Cheia este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni în detalii – nici pe noi, nici pe Statele Unite”, a adăugat Zelenski.

NATO va începe livrările de arme americane către Ucraina în următoarele săptămâni

Primele livrări de arme și muniție în cadrul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care prevede furnizarea de arme fabricate în SUA către Ucraina de către statele membre NATO, vor începe în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de un oficial NATO informat, sub protecția anonimatului, pentru European Pravda, scrie Ukrainska Pravda.

„Ca răspuns la nevoile Ucrainei, se pregătesc rapid și în mod regulat noi pachete de asistență. Primele două pachete au fost finanțate de Țările de Jos [4 august], precum și de Danemarca, Finlanda și Suedia [5 august]. Ne așteptăm la primele livrări în următoarele săptămâni.”

Soldat american acuzat de spionaj după ce a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile despre tancurile americane

Un soldat american în serviciu activ a fost arestat și acuzat de infracțiuni legate de spionaj după ce a încercat să împărtășească Rusiei informații sensibile despre tancurile Abrams, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție, scrie The Kyiv Independent.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat că în luna iunie a transmis informații tehnice despre tancurile M1A2 Abrams unei persoane pe care o credea ofițer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetățeniei ruse.

Lee, care deține autorizație de acces la informații strict secrete în cadrul armatei americane, ar fi declarat online că era dispus să „se ofere voluntar pentru a ajuta Federația Rusă în orice mod posibil”.

Trump plănuiește să-l viziteze pe Putin înainte de prima întâlnire oficială a președintelui rus cu Zelenski

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu președintele rus Vladimir Putin încă de săptămâna viitoare, urmată la scurt timp de o întâlnire tripartită cu Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relatat miercuri New York Times, citând două persoane familiarizate cu planul, scrie Baha.

Conform surselor, Trump și-a dezvăluit planurile în timpul unei convorbiri cu lideri europeni, care a avut loc astăzi , la care s-au alăturat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte.