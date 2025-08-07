Putin nu exclude o întâlnire cu Zelenski, dar precizează că trebuie îndeplinite „anumite condiții”

Vladimir Putin a minimizat posibilitatea unor discuții cu Volodimir Zelenski, afirmând că, deși este posibil, trebuie îndeplinite anumite condiții.

Președintele rus a răspuns la propunerea americană de a organiza o întâlnire trilaterală între el, președintele ucrainean și Donald Trump.

Ideea a fost lansată de Steve Witkoff, trimisul președintelui american, în timpul discuțiilor cu domnul Putin de miercuri, a declarat Yuri Ushakov, consilierul Kremlinului, potrivit SkiNews.

Ushakov a spus că opțiunea tripartită a fost „simplu menționată de reprezentantul american în timpul întâlnirii de la Kremlin”.

El a adăugat însă: „Această opțiune nu a fost discutată în mod specific”.

Cu privire la perspectiva unei întâlniri cu Zelenski, Vladimir Putin a spus: „Am spus deja de multe ori că, în general, nu am nimic împotrivă – este posibil”.

Cu toate acestea, el s-a distanțat de posibilitatea ca o astfel de întâlnire să aibă loc în curând, adăugând: „Dar pentru asta trebuie create anumite condiții. Din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții”.

Zelenski s-a oferit să discute cu Putin în luna mai, provocându-l să se întâlnească la Istanbul pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, invitație pe care liderul rus a refuzat-o.

Tump și Putin se vor întâlni în următoarele zile

Deși o întâlnire trilaterală pare să fie exclusă, Ushakov a declarat că s-a ajuns la un acord pentru ca Donald Trump și Vladimir Putin să se întâlnească „în zilele următoare”.

După ce președintele american a promovat o „perspectivă foarte bună” a întâlnirii liderilor pentru discuții privind încetarea focului în Ucraina, Ushakov a declarat joi că oficialii ruși și americani au început să lucreze la detalii.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare”, a declarat el.

„În prezent, începem pregătirile concrete împreună cu colegii noștri americani”.

În ceea ce privește o întâlnire trilaterală, Ushakov a declarat: „Propunem, în primul rând, să ne concentrăm pe pregătirea unei întâlniri bilaterale cu Trump și considerăm că este foarte important ca această întâlnire să fie un succes și să fie productivă”.

Ar fi prima întâlnire dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la funcție și urmează unei întâlniri de trei ore între Putin și Steve Witkoff, care a avut loc miercuri la Moscova.

Rusia este „mai înclinată spre un armistițiu”

După întâlnire, Volodimir Zelenski a declarat că se pare că Rusia este „mai înclinată spre un armistițiu”.

Președintele ucrainean a declarat că intenționează să discute joi cu cancelarul german Friedrich Merz, precum și cu reprezentanți din Franța și Italia.

El a spus că intenționează să discute despre un armistițiu, un summit al liderilor și securitatea pe termen lung, adăugând: „Ucraina nu a dorit niciodată războiul și va depune eforturi pentru pace în mod cât mai productiv posibil”.

Un sondaj realizat de Gallup sugerează că 69% dintre ucraineni susțin încheierea negocierilor pentru încetarea războiului cu Rusia – o schimbare aproape completă față de 2022, când 73% erau în favoarea continuării luptelor până la victorie.

Majoritatea s-au declarat sceptici cu privire la încheierea rapidă a războiului, 68% dintre ei considerând că este puțin probabil ca luptele active să înceteze în următoarele 12 luni.