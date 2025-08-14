Primarul interimar al capitalei: Chioşcurile de bilete STB vor dispărea, mergem pe digitalizare

Stelian Bujduveanu spune că „info-chioşcurile de pe vremea lui Oprescu, ştiţi că erau acele construcţii metalice din inox, foarte frumoase, sunt nefuncţionale de zece ani şi s-au transformat în nişte zone de lipit afişe. Am dispus, toată lumea a venit pe stradă, le-a ridicat (…). Şi ce facem cu ele acum? Le-am luat, le dăm jos computerul acela care era distrus de peste zece ani şi vom pune un modul de vânzare bilete pentru STB, pentru transportul în comun şi apoi le vom amplasa lângă staţiile moderne, pentru a renunţa la acele chioşcuri cu oameni care stau să vândă. Suntem în 2025, în Capitala României şi încă avem tonete unde o doamnă stă şi te pui peste tejghea ca să-ţi vândă un bilet. Vor dispărea. Astăzi deja ridicăm din ele, vom merge pe digitalizare”.

Primarul interimar precizează că angajatele care vând acum bilete nu vor fi date afară: ”Îşi regăsesc activitatea în interiorul societăţii, eu nu sunt adeptul disponibilizărilor pentru a perturba servicii publice, sunt adeptul reorganizărilor”.

Stelian Bujduveanu anunţă de asemenea că staţiile STB vor fi dotate de anul viitor cu panouri electronice care vor arăta când vine autobuzul: „Veţi vedea la anul. Am schimbat paradigma, să ştiţi, că noi nu suntem la vom face, vom face, suntem în procedura de achiziţie pentru sistemul ITS care va asigura panouri digitale în toate staţiile, sunt peste 1.500 de staţii care vor fi dotate cu aceste panouri, suntem depuşi pe PNRR şi ultimul impediment pe care îl aveam în procedura noastră, contractul este atribuit, ultimul impediment era să semnez eu avizele de amplasament, împreună cu arhitectul-şef, pentru a se putea monta”.

El spune că „sunt nişte stâlpi frumoşi, care au pe el un ecran led, care îţi prezintă când vine următoarea cursă, la ce interval. Anul viitor, vom începe montajul lor, începând din ianuarie trebuie să începem montajul lor”.