Propunere reeditată de Ziua Seniorilor: blocurile de trei și patru etaje să fie dotate cu lifturi

De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, senatorul PSD Robert Cazanciuc a relansat ideea unui proiect inedit, pe care îl numește „Lift pentru viață”, dedicat milioanelor de români în vârstă care locuiesc în blocuri de trei sau patru etaje fără lift. Politicianul consideră că, dincolo de majorările punctuale ale pensiilor, adevărata grijă față de părinți și bunici înseamnă să le oferim condiții pentru o viață demnă și mai ușor de trăit.

„În România de azi trăiesc peste 4 milioane de oameni în blocuri construite cu zeci de ani în urmă, mulți dintre ei trecuți de prima tinerețe și izolați la ultimele etaje, pentru că urcatul sau coborâtul scărilor a devenit un calvar. După o viață muncită, cred că putem să le oferim părinților și bunicilor noștri o bătrânețe trăită cu demnitate”, a declarat Cazanciuc.

Senatorul a amintit că a propus în urmă cu doi ani un program național de utilare cu lifturi a blocurilor mici, discuțiile purtate cu decidenții politici însă nu au dus la o finanțare concretă.

El consideră că un asemenea proiect ar putea fi realizat atât din fonduri naționale, cât și din bani europeni, având beneficii directe pentru milioane de români și, în același timp, potențial de a genera mii de locuri de muncă în proiectare, construcție și mentenanță.

Proiecte-pilot la nivel local

Cazanciuc a anunțat că mai mulți primari sunt deja deciși să demareze proiecte-pilot la nivel local, pentru a demonstra atât urgența, cât și eficiența unei astfel de inițiative.

„Probabil am făcut ceva greșit de nu am reușit să conving la nivel național. Dar mă bucur că există primari care înțeleg cât de important este pentru oameni să nu mai fie prizonieri în propriile apartamente. Timpul nu mai are răbdare!”, a subliniat senatorul.

El a adresat și un apel public către cei care doresc să sprijine inițiativa, invitându-i să trimită sugestii sau să se implice direct în proiect prin adresa sa oficială de contact de la Senat.