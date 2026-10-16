PSD „dă tonul” în Guvernul Niculescu: Noul Executiv își asumă schimbarea de direcție

Partidul Social Democrat a transmis că Guvernul Niculescu și-a asumat toate măsurile pe care ei le-au impus și promite o îmbunătățire a situației economice a României, în perioada următoare.

„Acceptarea integrală a solicitărilor PSD arată că noul Executiv își asumă schimbarea de direcție cerută de PSD atunci când a inițiat demiterea Guvernului Bolojan. După o politică dură de austeritate care a dus la recesiune, la scăderea producției industriale și la pierderea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă, România are nevoie urgent de măsuri de relansare economică, de protejarea veniturilor cetățenilor și de sprijinire a companiilor românești”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

PSD promite locuri de muncă și noi măsuri economice

PSD a transmis că prioritatea Guvernului Niculescu va fi ca situația economică a României să își revină. Astfel, social-democrații au criticat măsurile Guvernului Bolojan și au subliniat că acestea au dus la pierderea a 70.000 de locuri de muncă.

„​În aceste momente grele pentru România PSD a pus economia înaintea politicii și și-a asumat o guvernare dificilă, de care alții au fugit. România are nevoie de stabilitate, de un buget coerent și de decizii rapide pentru oameni și pentru firmele românești. PSD face apel la toate forțele politice parlamentare ca în perioada următoare să renunțe la mizele politice mărunte și să se concentreze pe problemele reale ale cetățenilor și ale economiei naționale”, au mai explicat social-democrații.

Ei spun că însuși decizia PSD de a intra la guvernare a dus la o îmbunătățire a scorurilor de la bursa de valori.

„Schimbarea de direcție este confirmată și de reacția investitorilor în urma deciziei PSD de a intra la guvernare: creșterea indicelui BET al Bursei de Valori București și scăderea dobânzilor la titlurile de stat la cel mai mic nivel din ultima lună”, au mai precizat aceștia.

Ce își propune Guvernul Niculescu. Confirmarea PSD

Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan pentru a-și găsi o majoritate care să îl susțină în Parlament, și-a depus joi programul de guvernare și lista de miniștri. Executivul va avea în componență 11 portofolii pentru social-democrați.

„Partidul Social Democrat precizează că toate solicitările adresate premierului desemnat, Luca Niculescu, se regăsesc în Programul de guvernare depus ieri, 15 octombrie, la Parlament. Cele mai importante dintre acestea sunt:

Rectificarea bugetară urgentă pentru finanțarea spitalelor și a serviciilor esențiale;

Indexarea pensiilor;

Eliminarea CASS pentru mame și veterani;

Plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile;

Reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri;

Aplicarea integrală a Planului PSD de stimulare economică;

Reforma administrativă prin integrarea voluntară a serviciilor administrative comune și comasarea voluntară a localităților mici”, au mai comunicat social-democrații.

Guvernul Niculescu se va prezenta în fața Parlamentului săptămâna viitoare, când aleșii vor decide daca îi trimite cabinetul lui Luca Niculescu la Palatul Victoria, în locul Guvernului Bolojan, care se află în interimat de aproape jumătate de an.