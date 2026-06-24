PSD, decizie după ședința internă: Sorin Grindeanu, propus premier pentru viitorul Guvern. Grindeanu cere „autonomie deplină” pe programul de guvernare. Discuții la PNL, USR, UDMR

Liderul PSD a declarat, totodată, că „va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care PSD nu va face parte” și că „dacă voi ajunge premier, nu voi avea niciun vicepremier. Nu 5, niciunul. Românii nu cer concedieri publice, cer reforme”.
Președintele PSD Sorin Grindeanu susține miercuri o serie de declarații după decizia partidului de a-l alege ca propunere pentru funcția de prim-ministru al viitorului Guvern.
„PSD a ales în unanimitate ca președintele partidului să fie propunerea de premier.”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri după-amiază.
„Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero.
Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni.
Din acest motiv, Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.”, a precizat Grindeanu.
„De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament, draftul unui acord politic.
Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social-Democrat.
PSD va avea nevoie de plină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciu românilor și atât.”, a declarat președintele PSD.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că, în opinia sa, prima șansă pentru a face un guvern aparține PSD. „Așa am simțit eu din discuțiile de până acum”, afirmă Kelemen. Acesta mai spune că Adrian Veștea nu a înțeles linia roșie când s-a dus să negocieze susținerea AUR.
„Imediat după eșecul domnului Veștea de a obține majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu vor susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. (…) Dar dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD”, a declarat, miercuri, la RFI, Kelemen Hunor.
Un astfel de guvern ar trebui să primească „motorină ca să înceapă să parcurgă distanța din iunie până februarie, anul viitor”.
Cătălin Predoiu a transmis un mesaj în care își justifică votul acordat Guvernului propus de premierul desemnat Adrian Veștea, deși poziția oficială a Partidului Național Liberal a fost împotriva susținerii executivului.
Predoiu a spus că a ales să pună interesul țării înaintea celui de partid și că este pregătit să suporte orice consecințe politice, inclusiv excluderea din formațiune.
„De peste o lună de zile, eu și alți colegi din PNL am susținut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline, și fără PNL nu se prea poate. PNL este soluția crizei politice, nu AUR”, a declarat Predoiu.
Cătălin Predoiu a mai precizat că, în momentul votului, era deja clar că Guvernul Veștea nu avea suficiente voturi pentru a trece de Parlament.
„Știam că guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală. Am ales să subliniez, încă o dată, nevoia țării de a avea un guvern”, a explicat acesta.
„În ceea ce mă privește, sunt gata să accept aceste consecințe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta și îmi voi continua activitatea publică în condițiile date”, a declarat Predoiu.
Liderii PSD reuniți în Biroul Permanent Național au decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. Totodată, aceștia au hotărât să nu voteze un guvern minoritar din care PSD nu face parte, potrivit acelorași surse.
Conducerea social democraților a luat în discuție în ședință mai multe opțiuni privind strategia viitoare a partidului:
Liderii PNL, USR și UDMR au stabilit ca o posibilă propunere de premier pentru un guvern minoritar să fie agreată împreună cu președintele Nicușor Dan, astfel încât să fie o persoană în care și șeful statului să aibă încredere, au declarat pentru G4Media surse politice. De asemenea, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au avut o întâlnire și discută despre o posibilă poziție comună în negocierile cu PSD.
Biroul Permanent Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 12:00, în format online, pentru a decide care vor fi pașii următori ai social-democraților în procesul de formare a unui nou Guvern și pentru a stabili mandatul cu care Sorin Grindeanu va participa la negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare, transmit surse politice pentru MEDIAFAX.
Conform acelorași surse, în cursul zilei de miercuri ar putea avea loc negocieri între PSD, PNL și UDMR pentru conturarea unei majorități parlamentare care să susțină un eventual guvern minoritar PSD.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că social-democrații sunt pregătiți să își asume întru-totul guvernarea. De asemenea, PNL și UDMR au transmis că sunt dispuse să susțină un astfel de Guvern din opoziție, prin votul acordat în Parlament.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că, în urma consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni, varianta care pare să prindă contur este cea a unui guvern politic minoritar.
Șeful statului a spus că formarea noului guvern trebuie să fie accelerată.
„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.
Președintele a făcut apel la partidele parlamentare să înceapă negocierile pentru semnarea acestui acord și, ulterior, să înainteze propuneri privind formula noului guvern minoritar.
„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a transmis șeful statului.
„Considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR,”, a declarat Ilie Bolojan.