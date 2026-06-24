PSD, decizie după ședința internă: Sorin Grindeanu, propus premier pentru viitorul Guvern. Grindeanu cere „autonomie deplină” pe programul de guvernare. Discuții la PNL, USR, UDMR

UPDATE Grindeanu: „Dacă voi ajunge premier, nu voi avea niciun vicepremier. Nu 5, niciunul. Românii nu cer concedieri publice, cer reforme”

Liderul PSD a declarat, totodată, că „va exista un guvern minoritar. PSD nu va vota niciun guvern din care PSD nu va face parte” și că „dacă voi ajunge premier, nu voi avea niciun vicepremier. Nu 5, niciunul. Românii nu cer concedieri publice, cer reforme”.

UPDATE Sorin Grindeanu, declarații după ședință. Președintele PSD: PSD va avea nevoie de plină autonomie asupra programului de guvernare

Președintele PSD Sorin Grindeanu susține miercuri o serie de declarații după decizia partidului de a-l alege ca propunere pentru funcția de prim-ministru al viitorului Guvern.

„PSD a ales în unanimitate ca președintele partidului să fie propunerea de premier.”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri după-amiază.

„Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero.

Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni.

Din acest motiv, Partidul Social-Democrat a decis astăzi în Biroul Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.”, a precizat Grindeanu.

„De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente, de aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament, draftul unui acord politic.

Vorbim de lucruri generale, legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social-Democrat.

PSD va avea nevoie de plină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciu românilor și atât.”, a declarat președintele PSD.

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