PSD nu participă la consultările de la Cotroceni. Marcel Ciolacu: „Un circ ieftin condus de preşedintele Klaus Iohannis”

„PSD nu participă la circul ieftin condus de preşedintele Klaus Iohannis. Am luat decizia ca PSD să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gaşca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce priveşte voturile românilor şi opţiunile românilor pentru prim-ministru. PSD va intra total în opoziţie, vom face o opoziţie dură. Vedem că actualul CDR nu are o soluţie nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică”, anunţă Marcel Ciolacu.

El spune că social-democraţii aşteaptă programul de guvernare „cu care noul CDR trebuie să vină în Parlament, precum şi bugetul de stat, un buget al austerităţii”.

„Preşedintele Iohannis a fost purtătorul de cuvânt şi vârful de lance al PNL în campanie. Mai mult, s-a antepronunţat ce coaliţie doreşte să conducă România şi să fie un nou guvern al său. Le urăm succes”, adaugă preşedintele PSD.

PSD, care a obţinut cel mai mare număr de parlamentari, l-a susţinut pentru a fi nominalizat premier desemnat pe reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila.

PNL, USR PLUS şi UDMR îl propun pe Florin Cîţu pentru a forma viitorul Executiv.

Preşedintele Klaus Iohannis reia consultările cu partidele politice parlamentare în vederea desemnării premierului, astfel că le-a invitat la Palatul Cotroceni, marţi, începând cu ora 15.00.

Consultările au loc după următorul program: