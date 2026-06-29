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PSD pune presiune în negocierile pentru Guvern. Grindeanu: „Dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că formarea viitorului Guvern depinde de sprijinul social-democraților. Liderul PSD a afirmat că fără voturile partidului pe care îl conduce nu poate fi constituită o majoritate parlamentară.
PSD pune presiune în negocierile pentru Guvern. Grindeanu: „Dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate”
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Oana Antipa
29 iun. 2026, 17:02, Politic
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„Eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate. Așa că aș vrea să privim lucrurile bidimensionale”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a spus că PSD și-a menținut poziția exprimată în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni. „PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați”, a afirmat Grindeanu.

El a evitat să spună dacă negocierile vor necesita prelungirea actualei sesiuni parlamentare sau convocarea unei sesiuni extraordinare. „Eu cred că în acest moment e greu să detensionăm”, a răspuns liderul PSD.

„E nevoie de un guvern”

Întrebat despre blocajul politic, Grindeanu a insistat că prioritatea este instalarea unui nou Executiv. „Sunt de acord că e nevoie de calmare. Dar e nevoie de un guvern”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a susținut că partidul său nu și-a modificat poziția în timpul negocierilor.

„Noi nu ne-am schimbat. Repet. Nu ne-am schimbat punctul de vedere”, a declarat Grindeanu.

Atac la adresa PNL

Sorin Grindeanu a comparat poziția PSD cu cea a liberalilor, afirmând că social-democrații nu au exclus niciodată o colaborare cu alte formațiuni.

„PSD a hotărât că a făcut bine acest lucru. Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin promoțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus să facem asta. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social-Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondaje”, a afirmat liderul PSD.

El a ironizat ideea unor alianțe excluse prin rezoluții politice.

„PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem și noi lucrul ăsta. Și cine guvernează?”, a spus Grindeanu.

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, în condițiile în care partidele încearcă să ajungă la un acord privind structura Executivului și formula de desemnare a premierului.

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