Putin a discutat cu președintele Serbiei despre gaze, Ucraina și Balcani

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat luni cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.

RIA Kremlinpool a prezentat pe Telegram câteva detalii ale conversației dintre cei doi. Sursa menționată susține că președintele sârb a mulțumit pentru continuarea aprovizionării cu gaze rusești.

De asemenea, liderii au discutat în detaliu situația din jurul Ucrainei și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Totodată, Vucic și-a expus evaluările privind situația din Balcani, a precizat sursa menționată.