Radu Miruță anunță reguli mai stricte pentru accesul trenurilor de marfă în Portul Constanța

Potrivit ministrului, măsura vizează disciplinarea programării transportului feroviar de marfă, de la sosirea navelor în port și manevrarea trenurilor, până la tranzitarea României și transportul către punctele de încărcare.

Sancțiuni pentru nerespectarea programărilor

Conform explicațiilor oferite de Radu Miruță într-o postare pe Facebook, proiectul prevede diferențierea responsabilităților în funcție de cauzele întârzierilor.

Astfel, dacă un tren nu ajunge la timp în port din cauza CFR, operatorii feroviar și portuar nu ar urma să fie sancționați, iar activitatea ar putea continua prin preluarea unui alt tren din lista deja programată.

În situația în care întârzierea este provocată de operatorul feroviar, acesta ar urma să fie sancționat, în timp ce operatorul naval ar fi exceptat de la penalități.

Ministrul susține că introducerea unor trenuri înaintea celor programate, din alte motive decât cele prevăzute de reguli, nu va mai fi permisă. În asemenea cazuri, operatorii ar putea pierde rândul la încărcare și ar putea suporta penalități majorate.

Vagoanele, folosite drept depozite pe roți

Radu Miruță afirmă că lipsa respectării programărilor a contribuit la situații în care vagoanele de marfă staționau în zona de acces în port, deși erau deja programate, în timp ce alte trenuri erau preluate cu prioritate.

Potrivit ministrului, astfel de situații au afectat desfășurarea transporturilor și au transformat vagoanele în depozite pe roți, cu efecte asupra activității comerciale.

Oficialul susține că noile reguli urmăresc să împiedice favorizarea unor transporturi în detrimentul celor programate și să protejeze interesele producătorilor români.

Modificarea regulilor existente

Ministrul a precizat că problema era cunoscută, iar ordinul anterior datează din 2024. El a afirmat că modificarea a fost promisă agricultorilor români în urmă cu două săptămâni, iar proiectul a fost semnat în termenul anunțat.

Proiectul de ordin se află în etapa de transparență decizională. Prevederile și efectele sale finale vor depinde de forma adoptată după parcurgerea procedurii legale.