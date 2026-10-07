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Radu Miruță: Nu există nicio decizie de prioritizare a cerealelor ucrainene în Portul Constanța

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a afirmat că noile măsuri nu au scopul de a prioritiza transporturile de cereale din alte state, în detrimentul celor autohtone. Anunțul vine după ce a dat un ordin privind coordonarea operatorilor portuari cu transportatorii.
Radu Miruță: Nu există nicio decizie de prioritizare a cerealelor ucrainene în Portul Constanța
IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 20:31, Politic
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Ponderi reduse pentru marfa din Ucraina

Nu există vreo decizie la nivelul CFR infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanța care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor românești”, a transmis Miruță, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Conform datelor prezentate de ministrul Transporturilor, în luna septembrie au intrat în Portul Constanța 300 de garnituri de tren, dintre care doar 49 au transportat cereale din Ucraina, ceea ce reprezintă 16.3% din volum. 

La nivelul căii ferate din România nu există, în acest moment, o saturație a capacității, existând loc pentru o creștere suplimentară a traficului cu aproximativ încă 20%”, a mai transmis Miruță.

Ordin de ministru pentru sincronizarea transporturilor cu navele 

Reacția acestuia a venit după emiterea unui ordin prin care programarea transporturilor feroviare și rutiere va fi corelată cu sosirea navelor care urmează să preia mărfurile. 

„Astăzi este gata ordinul de ministru prin care punem mai multă ordine în programarea încărcărilor și descărcărilor. Va fi publicat în transparență decizională”, a mai spus ministrul. 

Ministrul a mai precizat că Portul Constanța cunoaște din timp navele care urmează să intre la încărcare și capacitatea acestora. Informațiile ar urma să fie transmise rapid operatorilor de transport feroviar și rutier, care vor avea la dispoziție câteva zile pentru a programa transporturile de cereale destinate fiecărei nave. 

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