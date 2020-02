Reacţia lui Orban, după ce Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-şefi: Şi Kovesi a primit aviz negativ

Premierul Ludovic Orban a spus, referitor la faptul că preşedintele a semnat decretele de numire a noilor procurori şefi din Ministerul Public, chiar dacă doi dintre ei au primit aviz negativ de la CSM, că Laura Kovesi a primit acelaşi aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Am să va dau un singur exemplu, doamna Laura Codruţa Kovesi a primit aviz negativ şi atunci când a fost propusă Procuror General şi când a fost propusă la primul aviz procuror şef DNA. Este o procedură. Avizul CSM a fost acordat. CSM este practic instiuţia, conform Constiuţiei, care este implicată în această procedură. Eu consider că propunerile sunt corecte, sunt rezultatul unui proces de selecţie obiectiv, unde nu a existat niciun partizanat. Oricine a vrut să candideze, a putut să candideze, selecţia s-a făcut pe baza unor criterii obiective, iar numirea lor în funcţie pune capăt unor interimate prelungite care au afectat negativ funcţionarea instituţiilor din cadrul Ministerului Public. Am încredere că cei numiţi, deşi nu am fost implicat în niciun fel în această procedură, îşi vor face treaba”, a spus sursa citată.

Întrebat de presă ce aşteptări are de la noii şefi de parchete, premierul a răspus: „Să conducă aceste instituţii cu profesionalism, în condiţiile legii şi pe baza obiectivelor care sunt stabilite pentru fiecare instituţie în parte”.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele pentru numirea noilor procurori-şefi: Gabriela Scutea la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Crin-Nicu Bologa la DNA şi Elena-Giorgiana Hosu la DIICOT.

Procurorii Gabriela Scutea şi Giorgiana Hosu primiseră aviz negativ de la CSM. Crin Bologa a fost singurul care a a fost avizat pozitiv.

Gabriela Scutea, Crin Bologa şi Giorgina Elena Hosu fuseseră audiaţi într-o şedinţă a Secţiei pentru procurori a CSM. Avizele Consiliul sunt consultative. CSM a transmis preşedintelui Klaus Iohannis avizul în cazul celor trei candidaţi, iar şeful statului urma să decidă dacă îi va numi la conducerea Parchetului General, a DNA şi, respectiv, DIICOT.

Preşedintele României îi poate numi în funcţie pe cei trei după ce primeşte avizele consultative de la CSM, chiar dacă acestea sunt negative.

