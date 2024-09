Rectificare bugetară pozitivă, cu bani în plus pentru mai multe domenii - surse

Potrivit surselor din interiorul Coaliţiei este vorba despre un plus de venituri la buget de 10,4 miliarde lei.

Proiectul privind rectificarea bugetară pozitivă va fi pus în transparenţă publică ăptămâna viitoare, au precizat sursele.

Vor fi patru mari domenii care vor primi bani în plus. Pe listă sunt Sănătatea, cu plus 11,4 miliarde lei, care va duce bugetul sănătăţii la un nivel istoric de 4,2% din PIB ( 74 miliarde lei), Educaţia- 6,4 miliarde de lei în plus, Transporturi- 5 miliarde de lei pentru investiţii, precum şi Dezvoltare Regională cu un plus de 5 miliarde lei pentru investiţii, 3 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor curente ale primăriilor, 400 de milioane lei pentru instituţii din subordine şi 980 de milioane de lei pentru însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi

La toate acestea se adaugă demararea schemelor pentru marea industrie, au precizat sursele.