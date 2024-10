Robert Negoiţă: Eu am delegat. Tot ce înseamnă urbanism avizează viceprimarul

„Dacă ne uităm în lege, în Bucureşti sunt două instituţii care autorizează. Tot ce înseamnă zone protejate şi monumente istorice e Primăria generală, tot ce înseamnă restul sunt primăriile de sector. Nu contează cine e proprietarul”, spune primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă despre autorizaţia de urgenţă dată Primăriei Sectorului 4 pentrul Planşeul Unirii.

„Din ce am înţeles, în Cartea Funciară e Ministerul Mediului. Nu mă întrebaţi, că nu sunt expert”, a adăugat Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a mai afirmat că e risc de colaps la planşeul Unirii.

El afirmă că a văzut documentaţia şi expertizele şi a eliberat autorizaţia de urgenţă.

„Ştiam de ea. Eu nu semnez nimic din ce ţine de urbanism. Eu am delegat asta de mult, fără legătură cu subiectul. Eu pe urbanism nu semnez nimic. Pentru că am delegat. Legea prevede. Pentru că nu le pot face eu pe toate. Şi ca să vă zic aşa foarte direct, eu n-am păstrat nimic în atribuţiile mele din ce se poate delega. Deci tot ce poate fi delegat, am delegat”, adaugă Negoiţă.

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a anunţat că demarează, în baza unei autorizaţii emisă de Primăria Sectorului 3, lucrările de refacere din temelii a Planşeului Unirii.

Primarul general şi poliţiştii locali ai Capitalei au venit, luni, să demonteze gardurile amplasate de Primăria Sectorului 4 în Parcul Unirii, însă au fost împiedicaţi de poliţiştii locali ai Sectorului 4.

Luni seara Nicuşor Dan a emis un ordin de demolare a şantierului, iar Daniel Băluţă a anunţat că „pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor”.

„Daniel Băluţă retrage acum oamenii din amplasamentul ilegal al şantierului de la Parcul Unirii. Pentru revenirea la starea de legalitate, gardurile trebuie ridicate din teren care este proprietatea Municipiului Bucureşti”, a scris luni seara pe Facebook Nicuşor Dan.

Acesta transmite că va continua toate demersurile pentru ca documentele care atestă dreptul de proprietate al PMB să fie fără echivoc.