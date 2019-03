Rovana Plumb, „locomotiva” PSD la europarlamentare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Dâmboviţa, că o va propune cap de listă la europarlamnetare din partea PSD pe Rovana Plumb, iar după alegeri îi va cere şi premierului Viorica Dăncilă să o propună pentru un post.

"Anul 2015 am fost condamnat în primă instanţă pentru marele act de corupţie că am cerut românilor să vină la referendum să îl dea jos pe Băsescu. Mi-am dat demisia. Am aflat că fusesem vândut ca să fiu victima sau cel care trebuie să fie vinovat pentru toate. După care am aflat pe Facebook că unul a fugit. A fugit efectiv. O să tot vorbim în perioada asta pentru că nu putem să stăm indiferenţi iar ţara să fie lăsată pe mâna unor alte interese. Au venit colegi care să mă convingă să mă înscriu să candidez interimar. Am făcut-o şi am câştigat. Unul dintre colegi, care nu mai e acum printre noi, a spus că se aşteaptă ca Rovana să fie pedepsită", a declarata Lliviu Dragnea, la Dâmboviţa.

Preşedintele PSD a mai spus că o propune pe Rovana Plumb pe primul loc la europarlametare.

"Ce am făcut eu în acea zi? Te-am luat de mână şi am ieşit în conferinţa de presă şi suntem şi în ziua de azi. Ea fiind vândută în mai multe rânduri de oameni pe care i-a ajutat. Şi aomeni care nu mai sunt printre noi, adică sunt vii, dar nu mai sunt în partid. Eu nu ştiu pe ce loc va decide BPN să fie la europarlamentare, dar eu o voi propune pe primul loc şi după europarlamentare o s-o rog pe doamna premier Dăncilă să o mai propună şi altceva pe doamna Rovana Plumb", a afirmat Dragnea.

