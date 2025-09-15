Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile

Rusia a transmis luni un avertisment către statele europene: orice încercare de a-i confisca activele va fi urmată de atacuri.

Reacția Moscovei vine după ce presa internațională a relatat că Uniunea Europeană caută soluții pentru folosirea fondurilor înghețate ale Rusiei, estimate la sute de miliarde de dolari, pentru sprijinirea Ucrainei.

După declanșarea invaziei asupra Ucrainei, Statele Unite și partenerii au blocat tranzacțiile cu banca centrală a Rusiei și cu ministerul de finanțe. SUA a înghețat atunci între 300 și 350 de miliarde de dolari din rezervele suverane rusești.

Cele mai multe se află sub forma obligațiunilor guvernamentale europene, britanice și americane, stocate la un depozitar european.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dorește ca Uniunea să găsească o modalitate de a direcționa aceste resurse către apărarea Ucrainei.

În același timp, Politico a scris că Bruxelles analizează varianta deschiderii unui cont special la Banca Centrală Europeană, unde să fie direcționate încasările din obligațiunile rusești ajunse la scadență.

Scopul Uniunii Europene ar fi finanțarea unui „Împrumut pentru reparații” destinat Kievului.

„Dacă se întâmplă acest lucru, Rusia va urmări statele UE, precum și degenerații europeni de la Bruxelles și țările individuale ale UE care încearcă să ne confiște proprietățile, până la sfârșitul secolului”, a scris fostul președinte rus Dmitri Medvedev pe Telegram.

El a mai spus că Rusia va urmări țările europene în „toate modurile posibile” și în „toate instanțele internaționale și naționale posibile”, dar și „în afara instanței”.

Moscova consideră că o astfel de măsură ar însemna furt comis de Occident și ar afecta în mod serios încrederea în obligațiunile Statelor Unite și ale Europei, scrie Reuters.

Pe de altă parte, capitalele europene spun că Rusia trebuie să suporte costurile distrugerilor din Ucraina.

La începutul lunii, Dmitri Medvedev a spus că Rusia are în plan să ocupe noi teritorii ucrainene și să lovească active britanice din afara Europei, după ce Londra a confirmat că a folosit circa 1,3 miliarde de dolari din fondurile rusești înghețate pentru înarmarea Kievului.