Scandal uriaș provocat de un politician: „Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași”

Incidentul s-a produs într-un oraș de lângă Torino. Politicianul care este consilier în cadrul Primăriei, a publicat pe Facebook o glumă despre persoanele supraponderale.
„În seara asta am fost la spitalul de boli mintale. Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași! Nu mergeți, pentru că alergatul îngrașă!”, a scris consilierul pe Facebook.
Nimeni nu a râs și politicianul a fost aspru criticat. Ca să stingă scandalul, consilierul a publicat un nou mesaj prin care prezintă scuze publice. Continuarea pe Mediafax Italia.