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Scandal uriaș provocat de un politician: „Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași”

Un scandal uriaș a izbucnit în Italia din cauza unui mesaj publicat de un politician. Acesta a dezvăluit că a încercat să alerge într-un parc, dar a renunțat pentru că era plin de grași. Reacțiile care au urmat, inclusiv din partea șefilor săi, l-au determinat pe politician să prezinte scuze publice.
Scandal uriaș provocat de un politician: „Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași”
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
14 oct. 2026, 10:50, Politic
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Incidentul s-a produs într-un oraș de lângă Torino. Politicianul care este consilier în cadrul Primăriei, a publicat pe Facebook o glumă despre persoanele supraponderale.

„În seara asta am fost la spitalul de boli mintale. Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași! Nu mergeți, pentru că alergatul îngrașă!”, a scris consilierul pe Facebook.

Nimeni nu a râs și politicianul a fost aspru criticat. Ca să stingă scandalul, consilierul a publicat un nou mesaj prin care prezintă scuze publice. Continuarea pe Mediafax Italia.

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