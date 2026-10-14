Scandal uriaș provocat de un politician: „Am vrut să alerg, dar am renunțat pentru că parcul era plin de grași”

Un scandal uriaș a izbucnit în Italia din cauza unui mesaj publicat de un politician. Acesta a dezvăluit că a încercat să alerge într-un parc, dar a renunțat pentru că era plin de grași. Reacțiile care au urmat, inclusiv din partea șefilor săi, l-au determinat pe politician să prezinte scuze publice.