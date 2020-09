Scandalul cu maşini incendiate: Fiul candidatului PSD Livezile, agresat de simpatizanţii PNL

Preşedintele PSD Mehedinţi, Aladin Georgescu, spune că scandalul a pornit la un botez, iar candidat PNL la Primăria Livezile este chiar fratele ministrului Virgil Popescu, cel care face, de fapt, acuzaţiile.

„PNL ascunde violenţa simpatizanţilor prin acuzaţii la adresa PSD. Din informaţiile pe care le-am primit de la faţa locului, la Livezile, ar fi fost vorba despre un scandal între un grup de persoane, simpatizanţi PNL şi fiul unuia dintre candidaţii PSD la Consiliul Local Livezile. Din păcate, totul a degenerat în acte de violenţă. S-au făcut două apeluri la 112, primul care anunţa scandalul, făcut chiar de victimă, iar cel de-al doilea a anunţat incendierea autoturismului. Ne punem întrebarea, cum putea un bărbat transportat la spital cu ambulanţa, cu traumatism cranio-facial, hemoragie conjunctivală şi contuzii lombare, să mai incendieze maşina? Este o întrebare la care trebuie să răspundă autorităţile competente, în speţă, Poliţia Mehedinţi. Cerem ca ancheta să fie făcută cu celeritate, astfel încât, să fie traşi la răspundere vinovaţii, iar noi, să fim informaţi cu privire la cele întâmplate”, scrie pe Facebook Aladin Georgescu, preşedintele PSD Mehedinţi.

El menţionează că victima transportată la spital le-a declarat anchetatorilor luni, că a fost agresată de un grup de simpatizanţi ai Partidului Naţional Liberal care se aflau la un botez şi erau în stare de ebrietate.

„Ca să ascundă faptul că l-au lovit, lovituri în urma cărora a avut nevoie de îngrijiri medicale, au înscenat incendierea maşinii. De altfel, se pare că în autoturismul pretins incendiat s-a găsit şi o ţigară, dar, repet, toate aceste detalii, trebuie să le confirme poliţia. În altă ordine de idei, am intrat în ultima săptămână de campanie electorală şi asistăm, nu doar în Mehedinţi, ci în toate judeţele unde Partidul Naţional Liberal nu are şanse să câştige alegerile, la o serie de atacuri şi provocări, prin care încearcă să denigreze membrii Partidului Social – Democrat. În speţa de la Mehedinţi, cumnatul ministrului Virgil Popescu este candidat la funcţia de primar în Livezile şi de aici se pot trage, cu uşurinţă, concluziile! Nu este exclus ca tocmai candidatul PNL să fie unul dintre agresori! Îi asigur pe mehedinţeni că din partea PSD nu au existat acte de violenţă nici în cazul acestui incident şi mă dezic de astfel de practici! Noi am venit în faţa oamenilor, cu fapte! Aşteptam din partea PNL aceeaşi abordare, dar cum le lipsesc realizările, recurg la acuzaţii fanteziste”, adaugă liderul PSD Mehedinţi.

El precizează că incidentul nu a fost un caz singular.

„Membrii PNL au fost protagoniştii altei agresiuni petrecută în cursul săptămânii trecute, la Şimian, când un membru al echipei de campanie a PSD a fost ameninţat cu sabia de un candidat PNL la funcţia de consilier local. Cazul este, de asemenea, în cercetarea poliţiştilor şi aşteptăm cât mai repede să fie făcute publice rezultatele”, conchide social-democratul.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, îi acuză pe social-democraţii dintr-o localitate din Mehedinţi că au încercat să incendieze maşinile unor liberali: „Incredibil la ce atacuri în stil terorist se pretează cei de la PSD Mehedinţi”.