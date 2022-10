Schimbare la Guvern: un înalt funcţionar a fost tras pe dreapta. Acuzaţii de corupţie

Ştefan Jicol, funcţionar public în cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu funcţia de director general al Direcţiei Generale Politici Publice, Strategii şi Control Intern Managerial, având calitatea de Coordonator al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru SGG, a făcut recent o sesizare Secretarului General al Guvernului, Marian Neacşu, acuzând posibile fapte de corupţie pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Potrivit lui Ştefan Jicol, în urma acestei sesizări, în loc să ia măsuri pentru a preîntâmpina anumite acte de corupţie, a fost publicat un Proiect de Hotărâre de Guvern, spre adoptare urgentă, prin care postul său de director general obţinut prin concurs este desfiinţat total, iar toate compartimentele subordonate acestuia au fost mutate printr-o organigramă nouă.

Soarta lui Jicol o plânge şi Sorin Constantinescu, prieten cu fostul funcţionar public, care reclamă că, prin îndepărtarea lui, se pune la cale un furt de 44.000.000 de euro. Mesajul lui Constantinescu a fost trimis pe TikTok.

Ştefan Jicol s-a aflat în mijlocul unui scandal de hârţuire în Guvernul României, în vara anului 2020. Fosta directoare a Direcţiei Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Lelia Oanţă, l-a acuzat că o hărţuia. “Ba îmi spune că mă iubeşte şi mă invită la bere, ba mă ameninţă şi mă jigneşte”, susţinea Oanţă.

AVERTIZAREA LUI JICOL:

Mă numesc Ştefan Jicol şi sunt funcţionar public în cadrul Secretariatului General al Guvernului (în continuare SGG) cu funcţia de director general al Direcţiei Generale Politici Publice, Strategii şi Control Intern Managerial (în continuare DGPPSCIM), având calitatea de Coordonator al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru SGG, membru ales al Comisiei Paritare a SGG şi Avertizor de Integritate (whistleblower) al SGG, constituit la data de 19.04.2021 conform recomandărilor Comisiei Europene şi în temeiul Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.214 din 17 decembrie 2004, prin prezenta,

SESIZEZ URMĂTOARELE

În data de 28.09.2022, prin sesizarea de tip whistleblower Nr.20/27482/MN/28.09.2022 către Secretarul General al Guvernului dl Marian Neacşu ca şef ierarhic superior al subsemnatului, am prezentat întrunirea unor elemente prin care la nivelul SGG se derulează acte grave de corupţie care vizează sume de zeci de milioane de euro alocate PNRR de către Comisia Europeană. Astfel, în sesizarea amintită, am început prin a aduce la cunoştinţa conducerii că, în primul rând, pe cea mai înaltă funcţie publică vacantă de conducere din SGG, cea de director general al Direcţiei Generale Guvernare Deschisă, Relaţii Publice şi Cooperare (DGGDRPC), a fost adus din afara instituţiei dl Victor Moraru, venit de pe o simplă funcţie de execuţie de consilier din administraţia locală, fără susţinerea unor concursuri corespunzătoare acestei înalte funcţii şi fără ca acesta să fi lucrat vreodată în administraţia centrală sau să cunoască problematica complexă din cadrul instituţiei.

Nu întâmplător, exact d-lui Victor Moraru i s-au încredinţat prin Ordinul SGG Nr.803/14.07.2022, în completarea Ordinului SGG Nr.590/20.05.2022 şi Nr.497/03.05.2022, spre gestionare discreţionară, toate fondurile imense din bugetul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) alocate pentru reforme şi investiţii SGG. Astfel, dl. Victor Moraru, într-un prim pas, după ce a fost transferat în secret total în luna februarie 2022 la SGG pe o funcţie de execuţie de consilier corespunzătoare celei pe care o ocupa în aparatul Consiliului Judeţean Ialomiţa, a fost desemnat subit în luna martie 2022 printr-un Ordin SGG de numire ţinut de asemenea secret, să exercite funcţia de director general al DGGDRPC, sărind nu mai puţin de 6 trepte ierarhice, încălcându-se astfel statutul funcţionarului public, dreptul la carieră şi dispoziţiile legale privind promovarea profesională din administraţia publică. Enigma acestei evoluţii fulminante în SGG ar fi totală, dacă nu am ţine cont, conform consemnărilor mass-media, de un element sigur de legătură, al d-lui Victor Moraru cu dl Secretar General al SGG Marian Neacşu. Cei doi fiind colegi inseparabili în diverse ierarhii de partid politic în ultimii 20 de ani, mutându-se împreună la mai multe partide pe zona judeţeană Ialomiţa şi candidând mereu împreună din partea acestora, de regulă exact pe aceleaşi liste electorale locale şi parlamentare.

Prin evoluţia şi Ordinele misterioase emise în ultimele luni la nivelul SGG, se dovedeşte că dl Victor Moraru a fost adus în instituţie cu scopul special de a dispune de întregul buget PNRR alocat SGG pentru reformele şi investiţiile privind Buna Guvernare (11,93 milioane euro alocate pentru Reforma 1;14,18 milioane euro alocate pentru Reforma 2; 17,83 milioane euro alocate pentru reforma 9), precum şi de sumele alocate prin H.G. Serviciului de Dezvoltare Comunitară în cuantum de 1,3 milioane de euro. Bani pe care în acest moment dl Victor Moraru îi gestionează fără control de unul sigur.

Astfel, dl. Victor Moraru, fără a avea o certificare a competenţelor, gestionează insidios şi cu protecţie totală nu mai puţin de 43,94 milioane de euro ai PNRR, un proiect de importanţă naţională. Contextul neclar al aducerii şi ocupării funcţiei, investirea sa intempestivă cu puteri maxime discreţionare, folosirea sa în afaceri politice suspecte, relaţia apropiată cu şeful instituţiei şi valoarea uriaşă a sumelor gestionate creează în cel mai bun caz suspiciuni rezonabile pentru pregătirea unor alte acte grave de corupţie în jurul fondurilor europene alocate SGG.

Pentru a-şi consolida puterea absolută în instituţie şi pentru a putea gestiona netulburat fondurile mai sus menţionate, am sesizat pe 28.09.2022 conducătorului SGG prin 20/27482/28.09.2022 că d-nii Victor Moraru şi Dragoş Condrea au acţionat cu premeditare pe mai multe paliere de corupţie:

Dl Victor Moraru, pentru a putea construi cadrul special necesar normativ, l-a cooptat în această formulă neinstituţională, ca locotenent secund, pe dl. Dragoş Condrea de la direcţia juridică. Acesta din urmă fiind la rândul său recompensat de către conducere, pentru o fidelizare sigură, în luna martie 2022, cu numirea prin Ordin SGG, fără concurs, în funcţia de director general al Direcţiei Generale Juridic, Contencios şi Resurse Umane, cu un loc remunerat generos în C.A. al O.N.J.N. (deşi mai este în încă alte două Consilii de Administraţie plătite, C.N.I. şi RAAPPS), precum şi cu un spor de 50% din salariul de bază aferent echipei exclusiviste care gestionează PNRR;

Cei doi apropiaţi colaboratori şi-au constituit ca anexă o echipă de lucru privată, cu activitate mai mult secretă, formată preponderent din persoane recrutate în mod obscur, foarte multe aduse la fel de misterios şi în secret din afara instituţiei.

Au exclus din echipele de implementare şi management ale PNNR persoane care ar fi putut bloca aranjamentele oneroase de aranjare a licitaţiilor şi de selecţie a experţilor, precum şi specialiştii reputaţi în domeniu. Ca exemplu, în cazul Reformei 9 a PNRR privind principiile guvernanţei corporative, deşi li s-a cerut asta, nu s-a acceptat nici măcar un singur funcţionar din cadrul Compartimentului Guvernanţă Corporativă din SGG, deşi doar acolo sunt profesionişti ai SGG în acest domeniu.

în scopul desfiinţării tuturor posturilor de conducere care i-ar putea controla sau deranja în planul complex pentru cheltuirea ,,în familie”, cu încredinţări directe şi caiete de sarcini preferenţiale, a celor aproape 44 de milioane de euro alocate SGG de Comisia Europeană prin PNRR, d-nii Moraru şi Condrea au ticluit chiar o reoganizare ilegală a instituţiei. Iminent, se doreşte desfiinţarea unor Direcţii Generale ale SGG, ca structuri de bază şi de stabilitate instituţională, cu inventarea unor compartimente fantomă noi care să îi deservească nemijlocit, pregatind totodată şi minimalizarea Direcţiilor Administrativ, Resurse Umane şi Achiziţii pe care le vor neapărat subordonate unor noi direcţii fictive, conduse doar de către interpuşi;

deşi subsemnatul ocup, prin concurs, cea mai importantă funcţie publică în domeniul politicilor publice şi al guvernanţei corporative, nu numai că am fost exclus din orice activitate şi informare privind activităţile PNRR, dar, pentru că prin atribuţiile mele pe control intern, riscuri si pe coordonare naţională anticorupţie pentru SGG, pentru că deranjez ,,grupul”, am fost şi ameninţat că mi se va desfiinţa postul de director general;

pentru a-şi asigura supunerea instituţiei, cu emfază, suficienţă şi teroare, dl. Victor Moraru a fluturat permanent ,,calitatea de prieten de 20 de ani al secretarului general al SGG” şi forţa de a dispune orice măsuri doreşte. Ceea ce a şi făcut adesea. Aşa cum dl Condrea invocă adesea public calitatea de fin de cununie al d-lui Victor Ponta, pentru a se impune în marile decizii ale SGG, stiindu-se în instituţie că acest naş important al său e şi şef de partid pentru dl SG Marian Neacşu, pentru dl director general Victor Moraru, pentru dl Secretar de Stat Alexandru Vasilescu sau chiar pentru dl SGA Adrian Ţuţuianu. Ultimii patru domni amintiţi, care deţin şi cele mai înalte funcţii din SGG, venind politic printr-o coincidenţă direct de la partidul ProRomania condus de dl Victor Ponta.

În sesizarea whistleblower Nr 20/27482/MN/28.09.2022 , adresată conducătorului SGG, am subliniat că: ,,Având în vedere faptele mai sus expuse, vă sesizez că gestionarea în continuare, în această formulă, a PNNR, la nivelul SGG, prezintă un risc major şi iminent privind comiterea unor fapte de corupţie, cu lipsa transparenţei actelor administrative şi cheltuirea discreţionară, în interesul unui grup periculos, a fondurilor băneşti alocate de Comisia Europeană. Toate faptele semnalate sunt probate cu documente şi mărturii ale funcţionarilor SGG. Pentru aceste motive, vă solicit să cercetaţi întreaga situaţie expusă şi să sesizaţi organele de urmărire penală în calitatea dvs. de şef al instituţiei.”

În completarea sesizării whistleblower Nr 20/27482/MN/28.09.2022, având în vedere că nici la sesizarea făcută de subsemnatul anul trecut în anul 2021 în aceeaşi calitate de whistleblower nu am primit răspuns, am mai cerut :

,,Având în vedere că până în prezent nu am primit vreun răspuns la sesizarea înregistrată de subsemnatul la registratura SGG sub nr.20/926/THG, în calitate de Avertizor de Integritate, prin care am semnalat situaţii grave şi evidente de corupţie în anul 2021, prin prezenta vă solicit să îmi comunicaţi decizia comisiei care a cercetat faptele semnalate de subsemnatul, precum şi dacă a fost sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie şi dacă s-a constituit un dosar de cercetare penală în acest sens. Precizez că prin Ordinul SGG nr.764/05.05.2021 s-a dispus ,,constituirea unei comisii pentru verificarea aspectelor semnalate prin sesizările formulate de domnul Ştefan Jicol, director general la Direcţia Generală Politici Publice, Strategii şi Control Intern Managerial”, comisie condusă prin ordin de dl. preşedinte Dragoş Condrea.

După o săptămână, prin Ordinul SGG 1090/04.10.2022, al d-lui SG Marian Neacşu, fără a avea vreo notă aferentă Ordinului ca document scriptic obligatoriu, s-a constituit total arbitrar o Comisie pentru verificarea aspectelor semnalate de subsemnatul prin sesizarea Nr20/27482/MN/28.09.2022. Comisie condusă de dl Secretar General Adjunct al SGG Adrian Ţuţuianu, numit la rândul său recent şi exclusiv politic pe această funcţie vacantă din instituţie.

Prin altă sesizare înregistrată cu Nr.20/28304/MN/05.10.2022, am contestat formarea acestei Comisii formată doar din membri prieteni sau subordonaţi persoanelor care făceau obiectul sesizării, respectiv ai domnilor Victor Moraru şi Dragoş Condrea, aducănd ca argumente relaţiile instituţionale de subordonare directă şi consemnări sau imagini din mass-media privitoare la relaţia strânsă de prietenie încă din anul 2005 dintre preşedintele Comisiei Adrian Ţuţuianu şi dl Victor Moraru. Am cerut de asemenea formarea unei alte Comisii obiective, cu alţi membri din cei peste 550 de funcţionari ai SGG, construcţie care să respecte importanţa cercetării şi ideea minimală de dreptate.

Prin Nota 28304/MN/05.10.2022 mi s-a comunicat că rămâne exact aceeaşi Comisie formată iniţial, fără nicio schimbare, cu explicaţia oficială simplă: ,, având în vedere lipsa temeiului de drept, respectiv lipsa dispoziţiilor legale pe care se întemeiază, apreciem că aceasta este neîntemeiată urmând a fi respinsă pe cale de consecinţă.”

În aceeaşi zi, pe 05.10.2022, în ciuda nedreptăţii evidente, cu bună-credinţă, m-am prezentat totuşi la ora indicată prin convocatorul Comisiei, dar am fost pus în situaţia umilitoare şi ingrată de a fi efectiv eu cel anchetat, ca şi cum eu aş fi cel vinovat de acte reprobabile de corupţie. Modul uimitor de ,,cercetare” a speţei mi-a adus aminte de perioada totalitară de dinainte de Revoluţia din 1989, când erai intimidat şi agresat de către Miliţie dacă îndrăzneai să sesizezi un abuz sau un act de corupţie al Sistemului. Experienţa din data de 5 octombrie 2022 a fost traumatizantă, cu ridicări frecvente de ton şi ameninţări explicite din partea Preşedintelui Comisiei. Mi s-a spus textual că ,,e de studiat cum am luat eu concursul de director general”, că ,,mă va controla ca şef al meu”, că domnia sa ,,a mai făcut 3 reorganizări la Consiliul Judeţean Dâmboviţa pe care l-a condus timp de 4 ani”, adică mi s-a comunicat explicit că voi fi adus la tăcere şi eliminat din instituţie printr-o reorganizare dacă mai reclam ,,fapte de acest gen” .

Desigur că sunt uimit cum instituţia Avertizorului de Integritate cerută României de Comisia Europeană (adoptarea legii 571/2004 fiind şi condiţie de aderare la UE) este tratată astăzi după metode staliniste distructive şi intimidante de către politicieni lipsiţi de scrupule. Este clar, prin acest experiment trist reeditat de subsemnatul, la un an după o altă sesizare pe corupţie muşamalizată, că partea cea mai importantă din societatea românească, prin reprezentanţii săi numiţi politic la cel mai înalt nivel administrativ, nu se poate vindeca de metehnele totalitarismului şi nu subscrie transparenţei, respectului pentru lege şi banul public, aşa cum nu înţelege de ce este distructivă corupţia. Interesele de grup şi malversaţiunile instituţionale primează adesea legilor europene, căci în spaţiul romănesc nu este cetăţeanul subiect moral ci doar corupţia.

Pentru a se închide cazul cu rapiditate la nivel SGG, în afara terorismului psihologic la care am fost supus într-o şedinţă de anchetă tipic inchizitorie de peste două ore, mi s-au cerut ameninţător alte probe pentru că ,,ce am prezentat eu nu are relevanţă”. Asta deşi în sesizare este o descriere clară a unor paşi infracţionali şi o pregătire riguroasă în vederea unui act monstruos de corupţie pentru deturnarea a 43,7 milioane de euro, cu mare notorietate şi cu documente aferente de prim nivel al importanţei la nivelul instituţiei. Comisia nelegal constituită, trecând peste argumentaţia expusă de subsemnatul, mi-a cerut imperativ alte acte şi nume concrete de martori. Desigur că intenţia nu era de a se cerceta ceva, ci, din contra, de a se muşamaliza cazul, de a se fabrica eventual alte documente acoperitoare şi de a se face presiuni asupra tuturor celor care ştiu adevărul.

În aceeaşi zi de 05.10.2022 în care am fost efectiv anchetat în Comisie, în ciuda ideii de lege şi dreptate, Secretarul General al Guvernului Marian Neacşu emite ostentativ Nota Nr.20/28272/05.10.2022, cu adresabilitate către toate structurile de conducere ale SGG, prin care întăreşte autoritatea decizională totală a d-lui Victor Moraru pe Componenta 14-Bună Guvernanţă a PNRR, privind cei 43,7 milioane de euro. În notă, toţi conducătorii compartimentelor din SGG suntem ,, rugaţi să ne asigurăm de aplicarea dispoziţiilor Ordinului privind delegarea calităţii de reprezentant legal aferent implementării reformelor/investiţiilor din cadrul PNRR”, adică ni se reaminteşte că dl Director General Victor Moraru este încă şef suprem extrainstituţional peste toate fondurile PNRR din SGG. Asta ca nu cumva, cineva din SGG să creadă că demersul subsemnatului de whistleblower ar fi avut vreun minim succes şi să înceapă astfel cumva să vorbească.

Pentru că am fost informat oficial de către dl presedinte al Comisiei Adrian Ţuţuianu, prin adresa nr16/AT/06.10.2022, că până vineri 07.10.2022 se doreşte oficial şi imperativ închiderea cercetării pe avertizarea subsemnatului de integritate, am formulat o nouă sesizare Nr 20/28569/MN/ 07.10.2022, cu explicaţii detaliate privind elementele concrete asupra cărora Comisia nu a dorit să se aplece.

Deloc uimitor, pe data de 07.10.2022, la doar 6 ore după depunerea sesizării mele Nr 20/28569/MN/07.10.2022 şi după doar 9 zile după sesizarea whistleblower Nr 20/27482/MN/28.09.2022 către şeful meu ierarhic superior, Secretarul General al Guvernului dl Marian Neacşu, vineri seara, pe site-ul oficial al SGG a fost postat un Proiect de Hotărâre de Guvern, pus în informare publică pentru 10 zile spre adoptare urgentă, prin care postul meu de director general obţinut prin concurs este desfiinţat total, iar toate compartimentele subordonate subsemnatului au fost în noua arhitectură organizaţională redenumite artistic şi risipite într-o organigramă nouă. Anunţarea HG-ului fiind o afişare supremă a forţei totalitare, căci lucrurile trebuiau astfel liniştite exact ca în Piaţa Tiananmen a anului 1989.

Mai mult, prin noul proiect de HG, direcţiile administrativ şi de achizitii ale SGG, atât de importante în ecuaţia celor 44 de milioane ai PNRR de cheltuit, sau pentru cei alţi 10 milioane euro alocaţi consolidării Palatului Victoria, cu care direcţii nu aveam personal vreo incidenţă de subordonare, au fost şi ele programate spre a fi desfiinţate.

Totul vine ca o demonstraţie de putere politică copleşitoare, pentru că gestionarea celor 43,7 milioane de euro alocaţi de Comisia Europeană reformelor SGG prin PNRR, precum si cei încă 10 milioane de euro destinaţi consolidării clădirii Palatului Victoria, alături de cei 1,3 milioane euro alocaţi deja prin HG Serviciului Dezvoltare Comunitară, să fie securizaţi spre a fi cheltuiţi în mod traditional românesc, doar cu firme prietene, licitaţii aranjate şi ,,experţi” de familie.

Reorganizarea SGG printr-o Hotărâre de Guvern, ca o decapitare a tot ce funcţionează corect încă, se doreşte a fi făcută foarte urgent, sub pretexte ideatice sublime. Asta deşi, în mod paradoxal, cu doar 20 de zile în urmă, prin Ordinul SGG 1017/16.09.2022 chiar se aprobase noul Regulament de Organizare şi Funcţionare al SGG (ROF al SGG), prin care se recunoştea utilitatea actualei structuri cu organigrama aferentă. Dar Avertizorul de Integritate (whistleblower) a devenit enervant şi trebuia să dispară inclusiv spre exemplul altor posibili critici.

Pentru a ascunde adevărul, fundamentarea noii Hotărări de Guvern pentru reorganizarea SGG prevede, alături de dispariţia Directiei Generale (DGPPSCIM) cu 83 de funcţionari pe care o conduc, care are incidenţă foarte mare de control şi avizare în toate jaloanele PNRR, s-a prefigurat şi desfiinţarea altor două Direcţii Generale ale SGG conduse prin exercitare temporară şi fără concurs chiar de către domnii Victor Moraru şi Dragoş Condrea. Desigur, totul pentru a se da impresia unei simplificări unitare a direcţiilor generale în interesul economiilor la buget, deşi o altă direcţie generală din cele 4 existente la nivel SGG este prefigurată în noua organigramă să rămână, chiar şi dacă propunerea de HG va trece. Adică se desfiinţează doar ce trebuie.

Asta în condiţiile în care oricum d-nii directori generali numiţi, vedete ale SGG, Victor Moraru şi Dragoş Condrea, epuizaseră chiar pe 07.10.2022 cele 6 luni de exercitare temporară prin numire fără concurs, conform Codului Administrativ, a unei funcţii de conducere mai înaltă decât cea care se poate ocupa de drept şi pentru care cineva poate fi şi remunerat. Desigur că şi cei 50% ca spor raportat la salariul de bază pentru participare în PNRR, pe care cei doi domni amintiţi îi luau până pe 7 octombrie, s-ar fi diminuat considerabil dacă reveneau pe salariile lor de bază fără o altă reorganizare. Adică oricum, şi pentru că făcuseră obiectul sesizării de whistleblower iar cele două posturi de director general nu mai puteau fi remunerate pe măsura pretenţiilor celor doi, direcţiile lor deveniseră inutile şi nu mai puteau fi fructificate. Trebuia deci găsit urgent un alt vehicul nou, mai subtil şi mai derutant, pentru continuarea imperturbabilă a corupţiei, de data aceasta printr-o idee genială de pseudo-reorganizare făcută printr-o foarte importantă Hotărâre de Guvern.

Ca si cum nu ar fi fost de ajuns izolarea şi hărţuirea la care am fost supus la nivel institutional, după ce am făcut sesizarea de whistleblower cu Nr 20/27482/MN/28.09.2022, imediat în spaţiul public virtual au apărut numeroase clipuri denigratoare, cu decupaje speculative din viaţa mea privată, cu scormonirea adâncă a trecutului meu, cu trucuri securistice mizerabile pe stil vechi. Totul a culminat, la doar 4 zile după sesizare, cu o emisiune de o oră a televiziunii Romania TV, publicată duminică 02.10.2022 la o oră de maximă audienţă (ora 18), sub critica ziaristului de prim rang Bogdan Chireac, cu demonizare maximă pe subiecte inventate şi cu cererea imperativă a invitaţilor emisiunii de a-mi da demisia din funcţia de director general al SGG. Argumentul la persoană pentru Ştefan Jicol fiind deci considerat necesar în raport cu miza imensă de milioane de euro din care un grup politic anume ales trebuie să-şi culeagă fructe.

Iată că toată nădejdea grupului focalizat pe banii PNRR este în această Hotărâre de Guvern de reorganizare a SGG, fiind din ce în ce mai evident că cei 43,7 milioane de euro pentru reforme şi investiţii veniţi de la UE şi cei 10 milioane de euro fonduri europene pentru consolidarea Palatului Victoria, precum şi cei 1,3 milioane de euro alocaţi direct prin alt HG din bugetul national serviciului subordonat d-lui Victor Moraru, trebuie să alimenteze o reţea de corupţie infernală aşezată implacabil peste instituţie.

Dacă situaţia tragică a deturnării banilor europeni nu va fi cercetată temeinic de cine trebuie şi alocările Comisiei Europeane pentru PNRR vor fi în continuare la mila grupurilor de interese deja tradiţionale, desigur că totul devine o mare dezamăgire şi o trecere în derizoriu sau în fantastic a unei instituţii europene de Avertizor de Integritate (whistleblower) ce ar fi trebuit să prevină, să limiteze şi să elimine corupţia endemică de tip bizantin-otoman-fanariotă din spaţiul românesc.

Data: 10.10.2022

Cu deosebită consideraţie,

Avertizor de Integritate Ştefan Jicol