Şedinţă de urgenţă la ALDE, după ce mai multe filiale au solicitat convocarea unui Congres/ Scandal între organizaţiile locale. ALDE Hunedoara, despre ALDE Dolj: Nu sunt ei inventatorii găurii la macaroană

Liderii ALDE vor avea vineri o şedinţă la sediul partidului, începând cu ora 13.00, au declarat surse ale formaţiunii pentru MEDIAFAX. Întrunirea vine după ce mai multe organizaţii şi-au anunţat intenţia sau au solicitat convocarea unui Congres, imediat după alegerile prezidenţiale.

Şedinţa are loc în contextul în care ultimele mişcări de pe scena politică au constat în oameni de bază din ALDE, cum ar fi Graţiela Gavrilescu au decis să se alăture Cabinetului Dăncilă, pentru a reveni la conducerea Ministerului Mediului, iar unii lideri din teritoriu solicită convocarea Congresului.

Printre filialele care cer organizarea Congresului se numără ALDE Dolj, ALDE Prahova şi liderul ALDE Oradea.

Pe lângă Graţiela Gavrilescu au fost nominalizaţi în Guvern Alexandru Băişanu, la portofoliul Energie şi Ion Cupă pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.

De asemenea, Teodor Meleşcanu, propus de PSD, a fost ales marţi, la şefia Senatului. Ulterior, Călin Popescu Tăriceanu a spus că se aplică decizia ALDE prin care orice membru de partid care acceptă o funcţie din partea altui partid, fără acordul ALDE este exclus din formaţiuni.

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că Delegaţia Permanentă a ALDE se va întruni, luni, pentru a formaliza deciziile de excludere a membrilor ALDE care au acceptat să fie propuşi în Executiv de către premierul Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că respinge remanierea cerută de prim-ministru, spunând că o consideră nepotrivită. Călin Popescu Tăriceanu a trimis, miercuri, o scrisoare către şeful statului în care i-a cerut să nu îi numească pe membri ALDE propuşi la cele trei ministere, deoarece partidul a ieşit de la guvernare, iar o numire ar fi neconstituţională.

ALDE Hunedoara, despre ALDE Dolj, care cere congres: Nu sunt ei inventatorii găurii la macaroană

Preşedintele ALDE Hunedoara, Mircea Moloţ, spune despre rezoluţia votată de ALDE Dolj, în care se cere convocarea unui congres extraordinar al partidului, că „nu sunt ei (reprezentanţii ALDE Dolj - n.r.) inventatorii găurii la macaroană. Ideea congresului exista deja, spune Moloţ.

„E problema lor (a celor de la ALDE Dolj) ce au discutat. Noi ne vom întâlni săptămâna viitoare într-o şedinţă de birou şi vom dezbate acest subiect. Oricum, nu este ceva nou. Preşedintele Tăriceanu, imediat după alegerile europarlamentare, a lansat ideea ca, în luna septembrie-octombrie, să facă un congres. Oricum era stabilit, deci nu sunt ei inventatorii găurii la macaroană. Sunt oameni şi oameni. Pentru mine e clară linia politică, pentru ei nu-i clar. Cine spune adevărul? Fiecare are opinia lui”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mircea Moloţ, preşedintele ALDE Hunedoara.

Acesta a spus că pentru foarte mulţi lideri şi membri ai partidului linia pe care o are ALDE este foarte clară.

„Eu am avut delegaţia permanentă aseară, problema este clară care ne este drumul şi ce trebuie să facem în continuare pentru a veni la procent de două cifre. Suntem conştienţi toţi de faptul că calculatorul, în 26 mai, ne-a furat. Punct. S-a dorit ca să fie scos de pe scena politică, să nu mai fie candidat domnul preşedinte Tăriceanu şi atunci ce putea să-i facă cel mai repede, decât să-i dea un partid de 4%. Nu cred că suntem de 4%, în toate sondajele. Am făcut sondaje şi la noi în judeţ, suntem undeva pe la 15-16%, am fost tot timpul. Dintr-o dată ne-am trezit la 4%, inexplicabil, decât doar că s-a lucrat la calculator. Şi e păcat că societatea românească trebuie să suporte asemenea rigori ale unor indivizi care nu au nimic comun cu politica. Continuăm categoric alături de domnul Tăriceanu, fiindcă noi, ALDE, deocamdată, suntem încă un partid de lider. Când mă plimbam prin judeţ şi spuneam că sunt la ALDE, se uitau la noi, că despre cine este vorba şi când le spuneam de preşedintele Tăriceanu, ştiau, deci noi suntem încă un partid de lider şi ca atare fără Tăriceanu, cred că, într-adevăr suntem sub 4%”, a afirmat Moloţ.

Filiala ALDE Dolj a votat o rezoluţie prin care cere convocarea unui Congres Extraordinar al partidului care să stabilească o clară linie politică. ALDE Dolj mai cere renunţarea la excluderea unor lideri din partid, acordarea unui mandat politic preşedintelui organizaţiei judeţene pentru realizarea demersurilor privind participarea la efortul guvernamental de asigurare a stabilităţii în ţară şi de îndeplinire a obiectivelor asumate şi susţinerea deputatului Ion Cupă, preşedintele organizaţiei judetene ALDE Dolj pentru preluarea mandatului de Ministru al Energiei.

ALDE Dolj a votat o rezoluţie în care solicită convocarea unui Congres Extraordinar al partidului

Filiala ALDE Dolj a votat o rezoluţie prin care cere convocarea unui Congres Extraordinar al partidului care să stabilească o clară linie politică. Organizaţia a mai stabilit susţinerea deputatului Ion Cupă pentru funcţia de ministru al Energiei.

Redăm integral textul rezoluţiei postat pe Facebook:

„Biroul Politic Teritorial ALDE Dolj, reunit în această seară la Craiova, a dezbătut situaţia politică actuală a partidului la nivel naţional şi a adoptat o Rezoluţie al cărei text îl puteţi citi mai jos.

REZOLUŢIA. BIROULUI POLITIC TERITORIAL ALDE DOLJ

Evaluând deciziile politice ale partidului la nivel naţional, din ultima perioadă, Ţinând cont de opiniile membrilor noştri din teritoriu care vor păstrarea identităţii ALDE şi participarea la continuarea bunei guvernări, Noi, membrii Biroului Politic Teritorial ALDE Dolj, am decis prin vot, în unanimitate, urmatoarele:

1. Demararea procedurilor statutare pentru convocarea unui Congres Extraordinar ALDE care să stabilească o linie politică clară, în conformitate cu ceea ce îşi doresc membrii şi simpatizanţii partidului.

2. Respectarea Statutului partidului în litera şi spiritul său; renunţarea la excluderea unor lideri din partid în baza unor decizii artificiale, neconforme statutar.

3. Acordarea unui mandat politic preşedintelui organizaţiei judeţene pentru realizarea demersurilor privind participarea la efortul guvernamental de asigurare a stabilităţii în ţară şi de îndeplinire a obiectivelor asumate în comun prin programul de guvernare, în baza votului acordat, în acest sens, de cetăţeni în decembrie 2016.4. Susţinerea deputatului ION CUPĂ, preşedintele organizaţiei judetene ALDE Dolj pentru preluarea mandatului de Ministru al Energiei.

Facem un apel către toate organizaţiile judeţene ALDE şi către conducerea naţională a partidului să realizeze toate demersurile politice pentru păstrarea unităţii partidului şi salvarea identităţii sale.

ALDE are resurse pentru reafirmarea sa ca un partid liberal modern, aşa cum îşi doresc sutele de mii de membri şi simpatizanţi ai partidului”.

Ion Cupă este preşedintele filialei ALDE Dolj. Şi organizaţia ALDE Prahova a stabilit susţinerea Graţielei Gavrilescu la conducerea Ministerului Mediului şi solicitarea iniţierii „demersurilor statutare necesare pentru convocarea Congresului ALDE în perioada imediat următoare finalizării alegerilor prezidenţiale”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a organizaţiei.

Liderul ALDE Oradea, scrisoare deschisă către colegi în care cere convocarea Congresului partidului

Liderul ALDE Oradea Dorin Corcheş a transmis într-o scrisoare deschisă că este necesară convocarea unui Congres al partidului. Acesta se întreabă cum Călin Popescu Tăriceanu a ajuns să îi scrie scrisori lui Klaus Iohannis pentru a îi cere „ajutor” împotriva colegilor formaţiunii.

Redăm integral postarea lui Dorin Corcheş către colegii din ALDE, postată de acesta pe Facebook:

„Scrisoare deschisă adresată membrilor si simpatizanţilor ALDE.

Având în vedere evoluţia evenimentelor politice, petrecute în ultima perioadă în interiorul ALDE, mă văd nevoit să iau atitudine şi să mă adresez dumneavoastră – membrilor şi simpatizanţilor ALDE, alături de care am construit acest partid. Am fost determinat să fac acest demers de discuţiile purtate în ultima perioadă cu primari, consilieri locali, consilieri judeteni, precum şi cu membrii simpli ai ALDE care mi-au adresat următoarele întrebări, la care nici eu nu am reuşit să dau un răspuns.

- De ce au fost sancţionaţi doar membrii Birourilor Politice Teritoriale după rezultatul dezastros de la alegerile europarlamentare ?

- Care este motivul retragerii ALDE de la guvernare ?

- Cum de s-a ajuns la retragerea candidaturii d-lui preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu pentru alegerile prezidenţiale ?

- Care este motivul alianţei cu Victor Ponta ? Şi în baza cărui mandat au avut loc aceste discuţii aflate de membrii ALDE de pe facebook ?

- Cum de am ajuns să susţinem un candidat independent la alegerile prezidenţiale care nu doreşte să se afişeze cu liderii ALDE ? Ce câştigă ALDE din susţinerea acestui candidat independent ?

- Care este planul ALDE pentru viitor şi totodată care este strategia politică a partidului pentru anul electoral 2020 ?

ŞI LA FEL DE GRAV:

- Cum am ajuns ca în plenul Senatului, la alegerea preşedintelui Senatului în turul al II-lea să o susţinem pe Alina Gorghiu – candidatul PNL care ori de câte ori a avut ocazia l-a înjurat pe preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu ?

- Cum de s-a ajuns ca preşedintele partidului să folosească jigniri la adresa colegilor noştri ?

- Cum de s-a ajuns să renunţăm la grupul parlamentar de la Senat şi să afirmăm cu nonşalanţă că am fi dispuşi să renunţăm şi la grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor ?

- Cum am ajuns să-i scriem scrisori preşedintelui Klaus Iohannis – cerându-i «ajutor» împotriva propriilor colegi de partid ?

Toate aceste întrebări trebuie să-şi primească răspunsurile în cadrul unui Congres ALDE în care primarii, cosilierii locali, consilierii judeţeni, dar şi membrii simpli ALDE să aibă ocazia să-şi spună punctul de vedere. Totodată doresc să subliniez faptul că nu putem fi de acord cu încălcarea Statutului şi a Regulamentului de aplicare a statutului ALDE şi în fiecare zi să constatăm că toţi membrii care iau atitudine faţă de unele decizii pripite să fie amenintaţi cu excluderea în loc să existe dialog şi consultare – aşa cum îi stă bine unui partid liberal.

Soluţia nu este să dăm afară tot partidul din partid până rămân doar membrii care sunt de acord cu tot ce afirmă conducerea, ci să găsim împreună o soluţie cât mai bună pentru viitorul Partidului ALDE”.

