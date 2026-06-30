Siegfried Mureșan, anunț de ultimă oră: Nu există un plan pentru învestirea imediată a unui nou Guvern. Parlamentul, convocat în luna iulie

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier din partea PNL-USR-UDMR, a declarat marți, la Digi24, că în acest moment nu există un plan pentru învestirea rapidă a unui nou Guvern.

El a spus că Parlamentul își încheie astăzi sesiunea, iar până acum nu a fost convocată o sesiune extraordinară și nici nu a fost desemnat un prim-ministru.

„Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare, astăzi parlamentarii mai sunt la lucru, de mâine nu. Nu i-a convocat nimeni în sesiune extraordinară, nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față, nu există un plan pentru o investire imediată a Guvernului”, a afirmat eurodeputatul.

Acesta a spus însă că actualul Guvern își continuă activitatea în regim interimar și că prioritatea din următoarele săptămâni trebuie să fie îndeplinirea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Vestea bună este că Ilie Bolojan continuă să fie prim-ministru Guvernului României, chiar dacă cu puteri limitate, specifice unui Guvern interimar. Și mă aștept ca în următoarele săptămâni, Guvernul condus de Ilie Bolojan să se concentreze pe măsurile de reformă, pe care trebuie să le mai implementăm pentru a finaliza Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul, din care, până la finalul lunii august, trebuie să mai absorbim aproximativ 7 miliarde de euro. O parte din lucruri, Guvernul le poate face”, a declarat Mureșan.

El a mai precizat că anumite măsuri nu pot fi adoptate de un Guvern interimar, din motiv că acesta nu are posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență.

Din acest motiv, Mureșan consideră că Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară.

„Pentru alte lucruri, având în vedere că un Guvern demis nu poate da ordonanțe de urgență, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Mă aștept ca în următoarele săptămâni, Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare a tragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august”, a explicat eurodeputatul.