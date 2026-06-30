Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan, anunț de ultimă oră: Nu există un plan pentru învestirea imediată a unui nou Guvern. Parlamentul, convocat în luna iulie

Siegfried Mureșan, anunț de ultimă oră: Nu există un plan pentru învestirea imediată a unui nou Guvern. Parlamentul, convocat în luna iulie

Premierul propus din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, a explicat faptul că nu există încă un plan pentru învestirea rapidă a unui nou Guvern.
Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă, găsite în Tulcea. Provin de la o dronă utilizată de Rusia
Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă, găsite în Tulcea. Provin de la o dronă utilizată de Rusia
Percheziții DIICOT la azilele lui Viorel Pașca din Bihor. Sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate
Percheziții DIICOT la azilele lui Viorel Pașca din Bihor. Sute de persoane vulnerabile ar fi fost exploatate
Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România intră într-o nouă etapă. A fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal de la Otopeni
Cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România intră într-o nouă etapă. A fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal de la Otopeni
Paraguay a decretat zi liberă națională după eliminarea surprinzătoare a Germaniei de la Cupa Mondială 2026
Paraguay a decretat zi liberă națională după eliminarea surprinzătoare a Germaniei de la Cupa Mondială 2026
Victor Ponta: „Asistăm la înmormântarea României”
Victor Ponta: „Asistăm la înmormântarea României”
Maria Nițu
30 iun. 2026, 13:20, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier din partea PNL-USR-UDMR, a declarat marți, la Digi24, că în acest moment nu există un plan pentru învestirea rapidă a unui nou Guvern.

El a spus că Parlamentul își încheie astăzi sesiunea, iar până acum nu a fost convocată o sesiune extraordinară și nici nu a fost desemnat un prim-ministru.

Astăzi este ultima zi a sesiunii parlamentare, astăzi parlamentarii mai sunt la lucru, de mâine nu. Nu i-a convocat nimeni în sesiune extraordinară, nu este nicio desemnare a unui prim-ministru. Ca atare, în momentul de față, nu există un plan pentru o investire imediată a Guvernului”, a afirmat eurodeputatul.

Acesta a spus însă că actualul Guvern își continuă activitatea în regim interimar și că prioritatea din următoarele săptămâni trebuie să fie îndeplinirea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Vestea bună este că Ilie Bolojan continuă să fie prim-ministru Guvernului României, chiar dacă cu puteri limitate, specifice unui Guvern interimar. Și mă aștept ca în următoarele săptămâni, Guvernul condus de Ilie Bolojan să se concentreze pe măsurile de reformă, pe care trebuie să le mai implementăm pentru a finaliza Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul, din care, până la finalul lunii august, trebuie să mai absorbim aproximativ 7 miliarde de euro. O parte din lucruri, Guvernul le poate face”, a declarat Mureșan.

El a mai precizat că anumite măsuri nu pot fi adoptate de un Guvern interimar, din motiv că acesta nu are posibilitatea de a emite ordonanțe de urgență.

Din acest motiv, Mureșan consideră că Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară.

Pentru alte lucruri, având în vedere că un Guvern demis nu poate da ordonanțe de urgență, va fi nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Mă aștept ca în următoarele săptămâni, Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare a tragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august”, a explicat eurodeputatul.

Citește și

Recomandarea video

„Amânarea vacanței este ca și cum ți-ai amâna viața. Trece la fel de repede și cu criză și fără criză”
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Robert Cazanciuc vede un premier PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
Gandul
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
401 morți îngropați pe câmp, în Bihor, sute de victime găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca. DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni rutiere
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da