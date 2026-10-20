Siegfried Mureșan cere alocarea fondurilor SAFE neutilizate către România și Bulgaria pentru securitatea Mării Negre

Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, Siegfried Mureșan a atras atenția asupra intensificării incidentelor de securitate din regiune, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Numai în acest an, am înregistrat peste 30 de drone care au încălcat spațiul aerian al României. Și în Bulgaria au existat situații foarte grave. Sunt de peste patru ori mai multe incidente decât anul trecut. Situația s-a agravat. Peste 40 de nave comerciale au fost atacate anul acesta în regiunea Mării Negre. Marinari au fost uciși, iar mulți alții sunt dați dispăruți”, a declarat Mureșan.

Mureșan a subliniat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene și că statele membre trebuie să acționeze împreună.

„România și Bulgaria apără linia frontului la Marea Neagră. Suportăm atacurile în numele întregii Europe, dar nu putem face acest lucru singure”, a declarat europarlamentarul liberal

Trei propuneri pentru consolidarea securității la Marea Neagră

Europarlamentarul a prezentat trei măsuri pe care le consideră necesare pentru creșterea securității în regiune.

Prima propunere vizează operaționalizarea imediată a Centrului pentru Securitate Maritimă de la Marea Neagră.

„În primul rând, să facem operațional chiar acum Centrul pentru Securitate Maritimă de la Marea Neagră”, a cerut Mureșan.

A doua măsură presupune direcționarea fondurilor SAFE neutilizate către România și Bulgaria, pentru consolidarea capacităților de apărare ale celor două state.

„În al doilea rând, să punem fondurile SAFE neutilizate la dispoziția României și Bulgariei pentru consolidarea capacităților de apărare în regiunea Mării Negre. SAFE este un instrument de care avem nevoie exact în astfel de situații”, a adăugat europarlamentarul liberal.

SAFE este un instrument al Uniunii Europene, în valoare totală de 150 de miliarde de euro, care pune la dispoziția statelor membre împrumuturi pentru investiții în apărare.

României i-au fost alocate 16,68 miliarde de euro prin acest program, a doua cea mai mare sumă din UE, după Polonia.

În final, Mureșan a cerut ca securitatea Mării Negre să beneficieze de finanțare specială în viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

„În al treilea rând, să alocăm fonduri dedicate securității Mării Negre în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Marea Neagră este granița Europei. Trebuie să o apărăm împreună”, a încheiat Siegfried Mureșan.