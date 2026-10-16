Siegfried Mureșan critică lista miniștrilor PSD din Guvernul Niculescu: „Noi am propus miniștri mult mai buni”

Într-o postare pe Facebook, fostul premier desemnat a comparat miniștrii propuși de PSD cu cei care au făcut parte din echipa sa guvernamentală, respinsă de Parlament la sfârșitul lunii septembrie.

„La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”, a scris Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan compară cele două echipe de miniștri

Mureșan a făcut o comparație între miniștrii propuși de el și cei nominalizați de PSD pentru noul Guvern.

„Ce merită România? Oana Gheorghiu sau Alexandru Rogobete? Andrea Chiș sau Radu Marinescu? Mircea Abrudean sau Marian Neacșu? Dragoș Pîslaru sau Mihai Ghigiu? Cătălin Drulă sau Ștefan Ovidiu Popa? Diana Buzoianu sau Natalia Intotero? Tánczos Barna sau Florin Barbu? Radu Miruță sau Radu Ștefan Oprea? Raluca Turcan sau Florin Manole? Irineu Darău sau Daniel Zamfir? Cseke Attila sau Alexandru Stoica?”, a afirmat acesta.

Mureșan a susținut că miniștrii propuși de el ar fi putut continua reformele și modernizarea statului, însă echipa sa nu a obținut voturile necesare în Parlament.

„Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul parlamentului”, a precizat europarlamentarul liberal.

Mureșan: România merită un guvern mult mai bun

Mureșan a subliniat că formarea unui guvern mai bun depinde de câștigarea alegerilor.

„Știm că oamenii își doresc un guvern mai bun. Din păcate, actuala majoritate parlamentară dorește altceva. România merită un guvern mult mai bun decât ceea ce ni se propune acum. Pentru a avea un guvern mult mai bun, trebuie să câstigăm alegerile și să formăm o majoritate pentru modernizarea României”, a mai scris Siegfried Mureșan.

Guvernul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a obținut votul de învestitură în Parlament pe 30 septembrie, primind doar 182 dintre cele 233 de voturi necesare.