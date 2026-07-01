Siegfried Mureșan: PSD să abandoneze atitudinea unui partid de 51%

Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, a declarat miercuri, la RFI, că rezolvarea crizei politice va necesita negocieri îndelungate între partide și a cerut PSD să renunțe la „atitudinea unui partid de 51%”, susținând că discuțiile pentru formarea unei noi majorități trebuie să pornească de la prioritățile României.

„Nu ne putem asuma refacerea nici unei coaliții cu PSD, care ne-a trădat încrederea, nu putem guverna cu ei. Nu vrem și nu vom guverna niciodată cu AUR (…). Discuția trebuie să înceapă de la nevoile României, nu de la dorința de a pune cât mai repede niște persoane pe funcții”, a afirmat Siegfried Mureșan.

„Să nu ne așteptăm ca această criză politică să fie rezolvată printr-o negociere de o oră”

Întrebat unde se află cheia depășirii blocajului politic, în condițiile în care PNL și PSD nu par dispuse să facă concesii, liderul liberal a spus că nu se așteaptă la o soluționare rapidă a negocierilor.

„Să nu ne așteptăm ca această criză politică să fie rezolvată printr-o negociere de o oră (…). Și în Parlamentul European, când formezi majorități întotdeauna cu celelalte grupuri proeuropene, adesea și cu social-democrații europeni negociem zeci de ore, sute de ore, pentru a ajunge la o soluție. Ca atare, cred că e nevoie de răbdare, e nevoie de tact, pentru găsirea unei soluții”, a declarat vicepreședintele PNL.

„Discuțiile trebuie să înceapă de la urgențele României”

Totodată, Mureșan a cerut PSD să își schimbe abordarea în negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

„Ar fi nevoie de o revenire la realitate și din partea PSD. E nevoie ca PSD să abandoneze atitudinea unui partid de 51%, care deține în mod singur majoritatea și face ce dorește. Și doi la mână, un acord este mereu mai ușor de realizat, inclusiv pe funcții, dacă există întâi un numitor comun pe priorități. De aceea, consider în continuare că discuțiile trebuie să înceapă de la urgențele României”, a spus Siegfried Mureșan.