Siegfried Mureșan vrea încă un mandat de vicepreședinte al Partidului Popular European

„Am prezentat astăzi raportul mandatului meu de vicepreședinte al Partidului Popular European în fața celor 1.700 de delegați, jurnalişti și invitați din peste 40 de țări care participă zilele acestea la Congresul PPE de la Valencia.

Mandatul meu s-a concentrat pe următoarele obiective clare: întărirea bugetului Uniunii Europene, apărarea intereselor României în cadrul celei mai mari familii politice europene – EPP – European People’s Party, apărarea fermierilor din România și din Europa, implicarea autorităților locale în deciziile europene și sprijinirea Republicii Moldova și a Ucrainei. Voi continua să susuțin aceste prioritățile şi în viitorul mandat pentru care candidez maine (miercuri – n.r.) la Congresul PPE”, scrie pe Facebook Siegfried Mureșan.

El afirmă că, în acești ani, a promovat „o abordare mai deschisă și mai incluzivă în interiorul familiei PPE, lucrând îndeaproape cu toate asociațiile noastre – tineri, seniori, femei, studenți, angajați, IMM-uri – pentru a le aduce contribuția în centrul deciziilor politice europene”.

„Am coordonat inițiative esențiale pentru viitorul Uniunii: de la organizarea primei Săptămâni PPE a Regiunilor și Orașelor în Parlamentul European, până la negocierea bugetului Uniunii Europene, unde am susținut o alocare echilibrată a fondurilor, în funcție de nevoile reale ale cetățenilor. Am fost și rămân un partener al Republicii Moldova în parcursul său european. Am vizitat țara de 15 ori, am consolidat relația cu PPE și am contribuit la adoptarea rapidă a Planului de Creștere pentru Moldova”, încheie Mureșan.