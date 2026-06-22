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George Simion, înainte de votul din Parlament: Guvernul Veștea/Nicușor a picat

Liderul AUR George Simion a anunțat încă înainte de votul din Parlament că Guvernul Veștea a picat.
George Simion, înainte de votul din Parlament: Guvernul Veștea/Nicușor a picat
Foto: Facebook/George Simion
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 22:51, Politic
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„Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”, a scris pe Facebook George Simion chiar în momentul în care în Parlament a început votul pentru învestirea Guvernului.

George Simion a părăsit plenul imediat după ce a rostit un discurs în care a spus că nu își obligă colegii să voteze într-un anumit fel.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a mai spus George Simion.

 

 

 

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