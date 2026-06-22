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George Simion, în Parlament: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Eu părăsesc sala

Liderul AUR George Simion a declarat la dezbaterea din parlament de luni seara că nu obligă niciun coleg să voteze într-un anumit fel, dar că el și alți „oamenii care nu sunt trădători” părăsesc sala.
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„De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. (..:) Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea”, a spus George Simion în plen în care Adrian Veștea cere vot pentru învestirea Guvernului.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a mai spus Simion.

Președintele partidului AUR, George Simion, a declarat luni seara, după discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea că formațiunea pe care o conduce va vota pentru învestirea Guvernului, doar dacă președintele Nicușor Dan va face clarificări privind poziția sa față de AUR. Șeful statului a spus în repetate rânduri că nu va fi de acord cu un Executiv format cu voturile AUR.

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